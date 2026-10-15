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拚彎道超車！玉晶光私募案引資美國3M大廠 衝刺 AI 新布局

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照

玉晶光（3406）15日公告，董事會決議與3M United Kingdom Limited簽署私募普通股認購協議書，玉晶光擬以私募方式辦理現金增資發行普通股以引進策略性投資人3M United Kingdom Limited，並由3M United Kingdom Limited認購該公司私募普通股48.12億元。

玉晶光表示，配合本次合作，3M預計以每股869.6元，參與玉晶光之私募發行新股，認購553.44張，投資總金額48.12億元（約1.5億美元），交易完成後，3M將持有玉晶光約 4.68%之普通股股權，本案須待相關慣例交割條件達成後完成。依玉晶光14日收盤價1,065元估計，折價18.3%。

玉晶光表示，此次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，預計將提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。玉晶光與3M基於雙方技術、製造及市場資源之互補性，建立策略合作關係，並進一步布局高速光通訊、人工智慧資料中心及高效能運算等市場。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，公司已切入共同封裝光學（CPO）應用，聚焦FAU、MT Ferrule插芯、V型槽（V-groove）、稜鏡等領域，看好2028年新產品有望放量，成為手機鏡頭以外，下一個新成長動能。

玉晶光總經理郭英理強調，玉晶光將以CPO對位平台為定位，將所有關鍵零組件做到最精準，未來CPO生產將以台灣為主。

玉晶光今年股東會通過私募案，預計私募股數上限700萬，私募案最高約占5%股權，這是玉晶光首度辦理私募案，引起市場關注，陳天慶表示，希望引進策略投資人對我們業績加分，生產基地布局也是考慮的面向，對玉晶光有比較大的幫助，也期望透過這客戶打開其他的出海口，不會局限在這裏（手機領域），因為我們目前多數都來自手機及大客戶的營收，我們希望拓展不同的新產業。

玉晶光 私募案 布局

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