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奇景宣布超低功耗AI處理器HX6538已導入阿里巴巴旗下千問AI眼鏡N1系列

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠奇景光電宣布，其WiseEye超低功耗AI處理器HX6538，已導入阿里巴巴旗下千問AI眼鏡N1系列，雙方攜手打造新一代Always-on視覺感知系統。

奇景表示，全新推出的Always-on視覺感知系統，採用可獨立於傳統影像拍攝系統運作的低功耗視覺感知架構，結合AI視覺辨識模型與分級視覺喚醒技術，裝置無需讓主系統持續運作，即可維持全天候視覺感知，大幅降低整體系統功耗。其中奇景WiseEye AI處理器擔任低功耗AI感知核心，採用Arm Cortex-M55與Ethos-U55 AI加速架構，以僅約5毫瓦（mW）的極低功耗，於裝置端即時執行視覺AI推論及人物與事件偵測，並依據偵測結果適時喚醒主系統，進行後續AI運算與處理，降低主系統不必要的運作，大幅降低整體系統功耗。

此外，奇景提到，隨著AI代理與多模態大模型快速發展，AI應用正從被動回應使用者指令，進一步朝向能夠持續感知周遭環境、理解即時情境並提供主動服務的方向演進。智慧眼鏡貼近使用者、是具備第一人稱視角的穿戴式裝置，可持續取得使用者所處環境的資訊，因此成為實現新一代AI代理應用的重要終端載具。其WiseEye結合超低功耗Always-on感知與端點AI技術，可使智慧眼鏡進一步朝向「主動記憶、主動服務、主動決策」發展，逐步成為能夠理解使用者情境並提供即時協助的個人AI助理。

奇景執行長吳炳昌指出，WiseEye繼先前獲國際領先科技大廠採用於最新智慧眼鏡後，此次再度被阿里巴巴導入千問AI眼鏡，印證奇景WiseEye AI的超低功耗、Always-on感知與裝置端AI運算能力，高度契合智慧眼鏡對輕巧設計、長效續航與持續環境感知的需求。奇景樂觀看待WiseEye AI技術在新一代智慧眼鏡及智慧穿戴裝置市場的長期發展機會。

奇景 處理器 阿里巴巴

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