聽新聞
0:00 / 0:00

Google推新模型 強化「關鍵經濟領域」設計！台鏈嗨

經濟日報／ 記者彭慧明蘇嘉維／台北報導
Google旗下AI最強模型Gemini 4 Argon正式推出，大幅強化金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計。路透
Google旗下AI最強模型Gemini 4 Argon正式推出，大幅強化金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計。路透

Google旗下AI最強模型Gemini 4 Argon正式推出，大幅強化金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計，同時增強AI代理（Agent）功能，目前僅開放付費會員使用。

不過，市場看好，後續上線後有望帶動Google新一波AI算力商機，台積電（2330）、聯發科、廣達、緯穎、鴻海、英業達等AI供應鏈將全面受惠。

Google昨（14）日宣布，全新前沿AI模型Gemini 4 Argon即日起透過API導入全球企業與開發者生態系。此款模型專為金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計，Google同時祭出極具破壞力的定價策略：每百萬輸入詞元僅2美元，快取輸入更狂降95%，大舉壓縮企業導入AI的營運成本。

不僅如此，Gemini 4 Argon最具突破創新點在於，針對長期、多步驟的AI代理任務能夠搭配接續協定應用，代表使用者可以將複雜專案將由AI處理，AI能夠自主背景持續工作，且遇到錯誤能夠自行修正，直到任務完成為止，大幅強化AI代理功能。

此外，Gemini 4 Argon在機器人應用上也同樣具備亮眼水準，已經具備3D空間及物理推理能力，能透過一張照片或影片，自主建立高還原度的3D虛擬空間模擬，顯示Gemini 4 Argon後續將有機會被應用在機器人AI模型開發功能中。

Argon模型具備頂尖的長期任務解析能力，能以極高的分析深度應對多步驟的複雜決策，徹底告別過去AI常見的空洞陳腔濫調。在Google實際商業與工程應用中，Argon展現出驚人的變現潛力。包括成功協助軟體團隊將AI代理提交程式碼的比率提升逾35％；在短短數周內理清Chromium龐大程式碼，解決瀏覽器當機痛點，將耗時數月的工程縮短至數周。

Google 模型 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google釋出全新Gemini 4 Argon 能執行長級複雜任務、降價95%搶市

Google釋出新AI模型Argon 開放訂閱用戶使用

Meta AI模型能處理複雜任務 實力直追第一梯隊

帶旺台鏈！Meta推最強AI模型 Muse Wonder號稱效能比肩對手

相關新聞

三強競逐！先進製程超車 台積靠3關鍵

全球先進製程進入台積電、英特爾與三星三強競賽新局。三維電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長，現任中央研院院士胡正明昨天指出，台積電能從技術追隨者躍升全球晶圓代工龍頭，關鍵不是搶先推出最新技術，而是提前布局、累積製造經驗，並將創新轉化為高良率與穩定量產能力。

哈拉瑞示警：人類將失去理解世界的能力

知名歷史學家哈拉瑞表示，當今世界面臨的最大風險是ＡＩ的崛起，他預測ＡＩ很可能在幾年內、最多十年，就變得比人類更聰明，但人們卻不知道這將帶來什麼後果。他提醒真正值得警惕的，或許不只是ＡＩ取代或超越人類，而是當ＡＩ比人類更厲害後，人類可能將退化到五歲的智商，失去理解世界與做決策的能力。

微軟衝資料中心 2032年前容量將增逾兩倍！台鏈沾光

微軟（Microsoft）最新提交的監管文件顯示，為了緩解雲端運算與人工智慧（AI）服務面臨的算力瓶頸，計畫在2032年前將全球資料中心容量從約12百萬瓩（GW）提高至38GW以上，增幅超過兩倍。微軟衝刺算力，緯穎、鴻海、廣達等供應鏈沾光。

2026科技論壇／國發會主委葉俊顯談AI新賽局 助攻企業搶商機

AI產業競爭進入新階段，行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯昨（14）日表示，AI Agent已成為下一波AI發展重點，政府將從算力、人才、應用及治理四大面向持續完善發展環境，並透過產業場域驗證、AI協作平台及國際媒合，加速成熟解決方案落地，協助台灣企業掌握新一波AI商機。

台塑新智能攻AIDC應用

台塑新智能跨足AI資料中心（AIDC）應用，董事長王瑞瑜表示，已完成國內半導體公司資料中心電池模組導入及南亞科技AIDC機房整體建置，並持續推進美國資料中心電池專案。未來更規劃透過合資模式布局CSP營運服務，擴大AIDC服務版圖。

艾司摩爾財報報喜 協力廠帆宣、家登吃糖

艾司摩爾 （ASML）財報報喜，不僅上季營收創新高，本季持續強勁成長寫新猷，並揭露當下產能已無法滿足客戶需求。艾司摩爾出貨續旺，帶動帆宣、家登等供應鏈夥伴後市同步看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。