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2026科技論壇／Google Cloud業務副總經理張裕昌 協同分工 發揮綜效
Google Cloud業務副總經理張裕昌昨（14）日表示，AI Agent要展現高智能，關鍵在於架構落實「理解找尋」、「拆解任務」與「調用工具」三階段。企業導入常忽略調用工具，唯有將各Agent視為具備專屬職能的成員協同分工，才能發揮綜效。
張裕昌指出，AI技術迭代極快，企業切入布局不嫌晚，重點在於掌握對的發展方向。隨著開源技術推進，未來算力費用未必是阻礙，計費模式可能走向依專案計價。
零售零售端更已浮現由Agent對Agent推播與採購的嶄新商業模式。
針對算力成本與部署痛點，張裕昌分析，全球硬體與算力資源稀缺，大型CSP業者也難以單靠雲端滿足所有Token（詞元）需求。解方在於導入「混合式AI（Hybrid AI）」架構，企業應先將工作流程拆解，按資安與算力負荷分配地端或雲端運作，循序導入最合適的技術體質。
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