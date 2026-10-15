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艾司摩爾財報報喜 協力廠帆宣、家登吃糖
艾司摩爾 （ASML）財報報喜，不僅上季營收創新高，本季持續強勁成長寫新猷，並揭露當下產能已無法滿足客戶需求。艾司摩爾出貨續旺，帶動帆宣、家登等供應鏈夥伴後市同步看俏。
台積電先進製程將導入下世代艾司摩爾高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）設備的藍圖明確，已宣布有意自2030年起於先進製程量產中導入艾司摩爾High NA技術，並規劃2031年前建立12吋光罩試產線，為2033年12吋High NA微影系統導入先進製程量產奠定基礎。
家登集團搶搭商機，旗下家碩指出，High NA EUV技術持續推進，以及未來大尺寸光罩相關技術演進，產業鏈也積極投入新世代光罩及周邊設備研發。該公司憑既有EUV光罩自動化設備技術基礎，積極參與相關技術開發，提前布局下世代先進製程所需光罩儲存、傳送及自動化解決方案，持續深化先進製程供應鏈技術競爭力。
家登並積極推進擴廠計畫，日本久留米廠預計2027年完成廠房建置，並依客戶需求逐步踏入量產；美國亞利桑那州航太與半導體零組件加工產線預計本季開始投產，在既有倉辦架構下啟動基礎加工量能，以航太需求為主，未來有機會逐步擴大半導體製造能力。帆宣是艾司摩爾極紫外光機台次系統模組代工廠。
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