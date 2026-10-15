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2026科技論壇／中華電企業客戶分公司總座張本元 三大支柱 撐起架構
中華電信（2412）企業客戶分公司總經理張本元昨（14）日表示，隨著語音技術通過圖靈測試比率大幅提高，語音Agent能有效節省Token（詞元）成本，並成為驅動後端大語言模型的核心入口。
面對缺工與型態轉變，餐飲接單及水電維修等商業場景，未來都將加速導入智慧語音工具因應。
張本元指出，中華電信企客分公司每年承接近1萬件專標案，團隊將AI全面導入售前、售中與售後流程。售前階段從招標需求書分析、提案到簡報產製均由AI輔助，經微調即可上陣，大幅提升投標效率與說服力。
談及架構布局，張本元強調，大語言模型、流程SOP與治理機制是AI Agent三大支柱。中華電信推動電信機房轉型，將推論伺服器進駐既有機房，結合全光網路（IOWN）建構分散式AI中心，具備夜間節能調度、就近支援客戶及符合軍公教落地資安規格等優勢。
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