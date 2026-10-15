2026科技論壇／玉山金科技長張智星：推動六大金融應用場景

玉山金控（2884）科技長張智星昨（14）日表示，玉山發展Agentic AI（代理式AI）應用於六大金融場景，為推動內部使用而開發企業級生成式AI平台GENIE（精靈）將全面擁抱Agent。他提到，Agent 是一個聰明小孩，但需父母更多照顧，才能不逾矩地發揮超能力。

張智星昨天出席2026科技論壇「AI Agent新賽局」，以「AI金融的新世界」為題，進行專題講座，分享玉山以企業級Agentic AI推動金融創新、優化工作流程及提升組織能力的成果。

張智星介紹玉山科技聯隊共有資訊、智金及資安等三個處，共約1,000人，唯有三個處協作，才能順利推動AI，他帶領智能金融處100多人，其中應用中心最大、約50名人力，主要負責全金控AI推動與落地。

AI分類方面，他說，Agentic AI是「動口且動手、規劃且完成」，有如目標導向、使命必達的特助。玉山Agentic AI六大金融應用場景包括融資評估自動化、法遵文件稽核、智慧客服、輿情監測Agent、市場研究自動化以及系統開發Agent，每個都需「高速、穩定」算力支撐，算力變得非常重要。

張智星指出，為推動內部使用使用AI，因此開發GENIE，作為玉山銀行OA智能助理，核心架構為支援人性化智能對話互動，結合玉山專業知識庫、整合行內ChatBots，以及資安防護與合規把關。

他指出，GENIE 1.0在2023年ChatGPT剛出來時試營運，2025年推出2.0，到今年9月底推出3.0。從GENIE 1.0走向2.0讓行內外知識整合，安全界接網路及行內規章，到3.0全面擁抱Agent，整合行內Agent以GENIE作為統一入口，同仁提需求，理解意圖後自動分派對應的Agent處理。

另外也建立標準化知識庫，收攏行內知識點，形成Skills生態系，把行內專業做事方法彙整成標準化、可複用的Skill。GENIE的成效到6月，全行使用率三分之一。

他強調，算力是AI時代最關鍵基礎設施，算力不足導致Agent任務失敗、業務中斷。

而算力價格飆漲、服務穩定難控制，例如某API 3月可用率 98.35%，但換算成一年是147小時當掉，銀行不敢用，離金融業99.99%（當掉52分鐘）的標準差很遠。

因此，地端算力是兼顧穩定、合規與成本的好解方，下一步則是建立本行專屬算力，部署自主可控開源模型。