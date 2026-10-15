2026科技論壇／國發會主委葉俊顯談AI新賽局 助攻企業搶商機

知名歷史學家哈拉瑞表示，當今世界面臨的最大風險是ＡＩ的崛起，他預測ＡＩ很可能在幾年內、最多十年，就變得比人類更聰明，但人們卻不知道這將帶來什麼後果。他提醒真正值得警惕的，或許不只是ＡＩ取代或超越人類，而是當ＡＩ比人類更厲害後，人類可能將退化到五歲的智商，失去理解世界與做決策的能力。

2026-10-15 00:00