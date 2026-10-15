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2026科技論壇／國發會主委葉俊顯談AI新賽局 助攻企業搶商機
AI產業競爭進入新階段，行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯昨（14）日表示，AI Agent已成為下一波AI發展重點，政府將從算力、人才、應用及治理四大面向持續完善發展環境，並透過產業場域驗證、AI協作平台及國際媒合，加速成熟解決方案落地，協助台灣企業掌握新一波AI商機。
經濟日報昨日舉行2026科技論壇「AI Agent新賽局」，葉俊顯出席致詞，釋出以上訊息。本論壇由中華電信（2412）、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。
葉俊顯表示，AI Agent已成為全球科技產業布局重點，然而，未來AI產業比拚的「不只是誰的模型更大、更強」，而是誰能夠讓AI融入企業工作流程，協助完成任務，進一步創造實際的營運效益。
面對AI Agent帶來新一波產業變革，葉俊顯表示，政府正推動「AI新十大建設」及「主權AI」等重要政策，並從算力、人才、應用到治理，逐步建構更完善AI產業發展環境。
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