2026科技論壇／群聯執行長潘健成 混合式AI崛起

群聯（8299）創辦人暨執行長潘健成昨（14）日表示，AI已帶來實質效益，企業若等到同業縮短開發時程、搶走訂單才開始導入，將同時面臨外部競爭與內部轉型壓力。看好AI伺服器走進中小企業，雲端、地端並進的混合式AI將成主流，群聯也將從IC、模組跨向系統與服務，搶進企業AI市場。

潘健成昨天出席2026科技論壇「AI Agent新賽局」，以「AI龍蝦的世界觀」為題，進行專題講座。

他提到，AI已帶來實質效益，但AI落地最大瓶頸在記憶體不足，快閃記憶體（Flash）將成為提升運算效率、降低導入成本的重要助力。

潘健成說，市場關注AI算力，企業真正導入時，卻常卡在記憶體不夠，必須追加大筆投資才能推進應用，群聯從儲存技術切入，透過Flash協助提升Token（詞元）產出效率，讓中小企業先用起來，再隨需求擴充，降低跨入AI的資金門檻。

他認為，儲存如同人每天吃的米，是電子科技最基本的需求，重要性卻容易被忽略，在AI從聊天機器人走向代理服務的趨勢下，使用量將快速放大，若日常工作全部依賴雲端，Token費用持續累積，企業勢必重新盤算成本，帶動地端部署需求。

「雲端AI就像住飯店，地端AI就像買房子。」潘健成如此形容，企業需要雲端的先進能力，但每天大量、重複性的工作，應逐步移回地端，再加上使用規模擴大，自建設備的經濟效益將浮現，正如過去企業陸續建置伺服器，AI伺服器也將進入中小企業。

潘健成透露，群聯初期從三台伺服器起步，由內部團隊開發、驗證服務，再依成果擴大應用，以驗證工程師分析紀錄為例，原本耗時三小時的工作，導入AI後縮短至半小時，省下的時間可投入其他任務。

隨著內部應用轉向AI代理，群聯Token用量自7月明顯攀升，設備也加速增購。潘健成說，群聯透過員工與志工協助各部門使用，9月AI使用率已逾八成，目標年底增加相當於500至700名工程師的工作產出，藉此提高接案與研發能量。

潘健成強調，企業導入AI不是為了裁員，而是讓工程師從重複工作中抽身，將經驗用在客戶規格討論、產品開發及售前服務。另外，AI轉型必須由企業負責人親自推動，先從簡單題目做出成果，再擴大投入。

潘健成指出，群聯將持續建置軟體平台，結合儲存技術朝系統與服務發展，並探索與雲端業者合作，搶占中小企業AI落地商機。