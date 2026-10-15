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2026科技論壇／沛星科技獨董簡立峰 全球掀五變革

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
簡立峰。記者林伯東／攝影
簡立峰。記者林伯東／攝影

沛星科技獨董中華電信董事簡立峰昨（14）日表示，AI Agent世代快速到來，將會為全球帶來五大變革，包含AI開始自主創新帶來的效益與風險、所有「師字輩」職能需要再改造、Token economy引發巨大變革經濟、企業營運典範轉移、台灣AI有大未來等巨大變化。

經濟日報昨日舉行2026科技論壇「AI Agent新賽局」，簡立峰以「我眼中的AI Agent」為題，進行專題講座。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

簡立峰認為，AI Agent將為全球帶來五大變革，首先是AI開始自主創新帶來的效益與風險。他點出，AI自己去學習精進的效果，比人類教給AI效果更加有效。

舉例來說，現在的AI有部分是自主創新完成，人類手把手把AI從60分教到80分之後，80分到100分的最後一哩路由AI自行完成，但這樣的結果會很可怕，因為人類已經無法掌握AI如何自主完成所有推論結果。

其次，所有「師字輩」職能需要再改造。簡立峰說，現在AI產業不僅影響軟體開發產業，更延燒到影視產業，後續更可能將蔓延到財務、法律、醫療保健等相關產業，讓所有「師字輩」職能重塑。

第三是Token economy（符元經濟）帶來巨大變革經濟。簡立峰指出，AI最重要的核心提升研發能力，讓新經濟改造舊經濟，其中，IC設計領域已經開始慢慢實現，這也是為什麼聯發科需要設立資料中心，「看看世界想想自己，若自己資料中心沒有人在用，這可能就是產業有問題。」

簡立峰呼籲，台灣不僅要生產AI使用的「鏟子」，同時也要真正運用AI，從生活中、製造業都是，如此一來才不會在世界競爭當中落後。

第四大變革為企業營運典範轉移。簡立峰說，企業運作新型態，AI原生企業會有數位員工，將AI Agent視為虛擬成員，賦予任務與職掌，工作流程加上AI Agent，如採購流產、產引言發、品牌行銷等，且AI Agent能做的事情從個人輔助工具、部門專業代理、跨部門整合及最終AI智慧袋裡都有相對應能力，因此後續企業的AI能力可能會形成競爭差距，

至於最後一項變革，簡立峰說，台灣AI有大未來，現在不僅神山，更有神山群，舉凡鴻海、台達電、聯發科等大廠都是全球百大企業之一，一個小小的台灣就有四家全球百大企業，在台灣股市外資過半、超過東京、快速國際化情況下，台灣企業要學習新M&A管理能力。

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