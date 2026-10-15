哈拉瑞示警：人類將失去理解世界的能力

知名歷史學家哈拉瑞表示，當今世界面臨的最大風險是ＡＩ的崛起，他預測ＡＩ很可能在幾年內、最多十年，就變得比人類更聰明，但人們卻不知道這將帶來什麼後果。他提醒真正值得警惕的，或許不只是ＡＩ取代或超越人類，而是當ＡＩ比人類更厲害後，人類可能將退化到五歲的智商，失去理解世界與做決策的能力。

二○二六遠見高峰會昨邀請耶路撒冷希伯來大學歷史系教授哈拉瑞，以「ＡＩ與人類的未來」為題發表視訊專題演說。哈拉瑞著有「人類大歷史」、「人類大命運」等書，被認為是當代最具全球影響力的公共知識分子之一。

哈拉瑞在演說中聚焦ＡＩ崛起下的人類未來，從「失去控制」的風險談起，延伸至金融、戰爭與地緣政治、ＡＩ軍備競賽。他說，真正令人擔憂的是，ＡＩ力量快速增強的同時，「人類卻無法彼此信任與合作，共同負責任地因應這個過渡過程。」他警告，這對人類構成的根本威脅，「就是失控的風險：失去對世界的控制，失去對未來的控制。」

哈拉瑞以金融體系為例，即使到了今天，絕大多數人仍不了解債券、股票、利率、央行決策構成的複雜金融體系，然而，目前仍有政府、央行、金融市場人士能理解並掌控它，問題是當ＡＩ開始創造出遠超人類理解能力的全新金融工具及體系，十年後，「無論是總統、總理、央行總裁或者全球最富有的人，可能都沒有人再真正理解金融體系。」

他表示，ＡＩ一旦深入金融、經濟、媒體甚至政治體系，將影響資金流向、就業、物價，甚至戰爭，而人類卻可能無法理解背後運作邏輯，這是最令人憂心的未來：人類逐漸失去理解與預測世界的能力。

但人類是否應該停止ＡＩ發展？哈拉瑞則不主張停止ＡＩ發展，甚至明確指出ＡＩ具有巨大正面潛力，例如能改善醫療、交通，甚至協助人類因應氣候變遷。真正的問題不在停止發展，而在於應該如何發展ＡＩ。

哈拉瑞指出，應該以更負責任、更漸進的方式推動ＡＩ發展，因為任何系統都可能出錯，因此從設計之初就必須假設錯誤一定會發生，「我們必須在系統中建立韌性，如此一來，一旦發生錯誤，我們才有足夠的時間、足夠的能力，找出這個錯誤。」

哈拉瑞表示，他的目的不是替科技企業家做決定，而是讓更多人參與決策，「但要做出決定，你需要具備知識；如果不了解目前局勢，就無法做出合理的決策。」他強調，唯有讓更多人理解局勢，「更多人參與討論，並且在更多人的幫助下，我們可以做出更明智的決定。」