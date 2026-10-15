台塑新智能攻AIDC應用

台塑新智能跨足AI資料中心（AIDC）應用，董事長王瑞瑜表示，已完成國內半導體公司資料中心電池模組導入及南亞科技AIDC機房整體建置，並持續推進美國資料中心電池專案。未來更規劃透過合資模式布局CSP營運服務，擴大AIDC服務版圖。

王瑞瑜指出，AI算力快速成長，帶動全球資料中心建置需求升溫。台塑新智能結合自主電芯、系統開發與工程整合經驗，及台塑企業長期累積的產業資源，從備援電力、機房建置延伸至後續營運服務，具備切入AIDC市場的差異化優勢。

台塑新智能今年以「全域能源，驅動AI未來」為主題參加2026台灣國際智慧能源週。總經理劉慧啟昨（14）日表示，資料中心不只有伺服器，更需要電力及儲能，「沒有電力就沒有算力」，儲能已經成為重要戰略物資。

劉慧啟指出，台塑新智能布局BBU、UPS及AIDC大型儲能系統（ESS）三大領域，均採用國產電芯，角色也從設備供應商升級為系統整合與服務供應者。

產能方面，彰濱一期正進行去瓶頸工程，完成後產能將提升至2.5百萬瓩（GW）；二期規劃5GW，目標2028年5月完工並開始爬坡量產，屆時整體國產電芯產能將達7.5GW。