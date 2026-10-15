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2026科技論壇／中華電信總經理林榮賜：AI新賽局 台灣角色關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信總經理林榮賜昨出席2026科技論壇，強調台灣在AI Agent賽局裡扮演關鍵角色。記者林伯東／攝影
中華電信總經理林榮賜昨出席2026科技論壇，強調台灣在AI Agent賽局裡扮演關鍵角色。記者林伯東／攝影

中華電信（2412）總經理林榮賜昨（14）日表示，AI時代，「創新」與「治理」要一起往前走，「速度」與「信任」也必須兼顧，這就是AI的新賽局，台灣在AI Agent賽局裡扮演關鍵的角色。

經濟日報昨日舉行2026科技論壇「AI Agent新賽局」，林榮賜出席致詞，釋出以上訊息。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

林榮賜表示，過去大家使用AI，主要聚焦思考怎麼改善相關服務，近兩年更往前一步，以前都是以提問方式與AI互動，現在進步到下一步，就是AI Agent（AI代理）。

林榮賜形容，AI應用的演進，過去是「問問題得到答案」，現在AI從「會說話」到「會做事」，AI Agent已經可以理解目標、拆解工作，規劃步驟、連結工具，甚至在授權的範圍內把事情做完。

隨著AI能力愈強，林榮賜指出，大家愈認真思考責任與風險問題，過去擔心AI「說錯話」，現在擔心「做錯事」，會不會為達目的不擇手段。

林榮賜認為，AI發展從提供「建議」到「執行」的過程，現在已經不再只是思考模型大不大？功能強不強？關鍵在於誰可以安全地把人工智慧放在流程，做好分工，做出可以衡量及執行的價值。

另一方面，人類把行動權交給AI，資料怎麼用？權限怎麼開？產出結果誰負責？都要先設計清楚。

進入AI Agent新賽局及新時代，林榮賜認為，「創新」與「治理」要一起往前走，「速度」與「信任」也必須兼顧，這就是AI新賽局，台灣從半導體到資通訊產業，在AI新賽局裡扮演關鍵角色。

林榮賜指出，未來製造、醫療、交通、金融及公共領域等，都會快速發展AI及AI Agent，接下來台灣產業把既有優勢跟關鍵應用優勢串聯在一起，形成一個關鍵產業競爭力。

林榮賜指出，透過經濟日報科技論壇，匯聚產官學研專家，一起為台灣產業掌握AI Agent的新賽局，同時也可以把三個核心問題放在心裡：到底AI Agent可以幫產業解決什麼樣的問題？在安全及信任，如何推動AI Agent規模化？台灣又如何把既有優勢轉換為下一波的動能？且讓我們一起思考。

中華電信 元大投信 玉山銀行

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