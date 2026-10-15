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2026科技論壇／中華電技術長楊慧琪：五大應用 搶落地商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
楊慧琪。記者林伯東／攝影
楊慧琪。記者林伯東／攝影

中華電信（2412）技術長暨執行副總楊慧琪昨（14）日表示，中華電信建構完整AI生態系及應用堆疊，打造智慧城市、智慧工安、智慧醫療等五大智慧應用，搶進AI Agent落地的市場需求。

楊慧琪昨日出席2026科技論壇「AI Agent新賽局」，以「AI Agent驅動產業進化」為題，進行專題講座。

她指出，AI從工具邁向數位員工，而AI無所不在地解決營運挑戰，中華電信不僅善用AI，更要賦能百工百業及AI生態圈。

楊慧琪認為，AI發展可用「神速」來形容。2026年的AI Agent已經成為可以感知、規劃、行動、記憶，並自主完成任務的「數位員工」；少子化危機加劇，加速AI數位員工需求；企業面對不僅招募困難，資深人員退休造成知識及經驗流失；這也讓企業IT支出加速轉向AI發展。

中華電信積極推動「AI everywhere」，迎向世代交替及換血潮挑戰，應用在網路維運、智慧客戶服務升級成客服AI Agent，更以AI來對抗AI，進行資安防護，甚至是未來後量子安全等議題。

迎接AI Agent趨勢，中華電信不僅「內服」，更積極向外推動。楊慧琪分析，賦能AI發展與應用，是完整堆疊，從底層網路、資料中心、算力、模型／領域腦，平台及Agent應用，中華電信打造完整AI生態系及應用堆疊。

企業持續營運，韌性是一大關鍵。楊慧琪指出，中華電信提供從企業總部到全球布局的跨國衛星及海纜及全光網路，更打造網路韌性、算力韌性、資安韌性 、資料韌性以及系統韌性，助攻企業AI發展。

中華電信打造資安、客服、法律、科技執法、交通、防詐、語音辨識、影像辨識、仿聲、語意分析、影像生成等20個領域腦；攜手中華創智國際，打造AI發展與管理平台，攜手Google、微軟、AWS三大公雲，建構CHT雲管系統。並積極推動實際應用落地，已落實在智慧城市、智慧工安、智慧醫療、智慧物流，及多樣化智慧客服應用等五大智慧應用。

楊慧琪指出，智慧城市整合公務車、路口CCTV、無人機等多元影像，資料在高雄、機房在台南，整合算力資源池，即時自動辨識事件並通報；智慧工安則是以AI來降低工安事故以及設備故障率，AI Agent協助客戶減少四成工安事故；智慧醫療的醫療影像透過全光化快速傳輸，應用在偏鄉遠距醫療及聯合會診等。

智慧物流部分，楊慧琪指出，無人機打造的智慧物流超越陸運極限，已經在嘉義亞創無人機物流計畫完成1,200趟實證，從基礎物流、醫療資源調度、救災物資投送，以及偏鄉物流；更賦能業者導入AI智慧客服，已導入政府、科技、金融、物流、旅遊、家電、及醫療院所等。

楊慧琪強調，AI Agent要落地產生價值，不是只有模型，也要考慮多元面向及技術支撐，需要智慧韌性、綠能機房，領域模型，以及管理平台與資安治理互相搭配，建構可信任及持續營運。

中華電信 智慧城市 百工百業

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