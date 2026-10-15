2026科技論壇／工研院資深專家吳志毅：四大軸線 催動產業升級

工研院資深專家吳志毅昨（14）日表示，AI的真正價值，在於將隱性的師傅經驗與專業知識，轉化為組織可查詢、可分析、可預測、可決策且可傳承的資產。

吳志毅昨日出席2026科技論壇「AI Agent新賽局」，以「人工智慧升級產業大趨勢」為題，進行專題講座。

他提到，從軟體演算法走向重資產，「Knowhow AI化」將成企業勝負關鍵。科技製造業者若能透過「知識資產化、流程標準化、能力產品化、價值規模化」四大轉型軸線，就能在AI浪潮中建立比競爭對手學習更快、進化更迅速的永續組織競爭力。

他指出，根據國際權威機構最新調查，AI正從內容生成的「生成式AI」，跨越至具備任務執行能力的「代理式AI」，並進一步延伸至結合感知與控制的「實體AI」。面對這波滔天浪潮，企業的競爭焦點已從單純的軟體與演算法，轉向算力取得速度、實體基礎設施建置能力以及供應鏈整合韌性。

吳志毅強調，AI是放大科技製造產業Knowhow價值的最佳利器，下一波競爭關鍵不在於比誰的模型強，而是誰能率先將產業場域經驗AI化，進而重塑流程與商業模式。

他指出，AI技術的普及不僅帶來需求紅利，也為廣大製造業帶來迫切的轉型壓力與極高的競爭門檻。

舉例來說，如今客戶要求更嚴苛的良率、更短的交付時程與更低能耗，迫使供應商必須運用 AI與智慧製造提升效益。當前的競爭核心則轉變為算力取得速度、基礎設施建置能力，以及包含半導體材料、先進封裝、光通訊、電源散熱及冷卻系統在內的供應鏈整合與韌性。

吳志毅指出，企業在AI落地時遭遇的四大核心挑戰有：策略不明、資料不Ready、治理真空及人才不足。為破除落地障礙，經濟部成立「產業競爭力輔導團」，匯集42個次產業輔導團與424家公協會，提供診斷、技術輔導、人才培育、金融支持與節能等周邊配套，宣示目標於2027年前輔導14.19萬家企業導入AI轉型，以達到助力百工百業AI化。

他說，工研院在前瞻AI技術開發已具成效的領域包括：工研院材化所開發AI智慧動態配方系統，利用高爐石、回收玻璃等全循環材料取代傳統水泥熟料，成功克服原料品質變異難題，不僅大幅減少約90%的碳排放，更加速新材料的研發驗證。