資策會人工智慧研究院院長戴偉峻昨（14）日表示，從大型語言模型走向AI Agent，攻擊面顯著擴大，在AI具自主行動能力下，建構完善資安體系成為企業布局關鍵。

戴偉峻昨日出席2026科技論壇「AI Agent新賽局」，以「打造AI Agent的資安防護網」為題，進行專題講座。

他引用麥肯錫統計數據指出，40%大型企業評估導入AI代理（AI Agent），但僅21%具備成熟治理架構，53%企業反映系統出現越權行為，這透露在AI具自主行動能力下，建構完善資安體系成為企業布局關鍵。

戴偉峻分析，從大型語言模型走向AI Agent，攻擊面顯著擴大。大型語言模型僅生成文字且不具備執行力；AI Agent則串接外部工具與記憶庫，一旦接觸惡意外部資訊，駭客即可透過輸入端植入破壞性指令，導致自動化流程面臨遭劫持的全新風險。

在新型攻擊手法中，間接提示詞注入最為隱蔽。他表示，駭客可將指令藏於API數據或圖片背景中，甚至利用色差避開人眼審查。當AI Agent自動檢索解析時，便會在不知情下繞過限制，直接觸發未授權轉帳或外洩資料等嚴重資安事件。

系統記憶層與關鍵業務串接點同樣成為駭客攻擊重點。他說，駭客可透過記憶毒化誘導AI Agent建立錯誤商業邏輯，或在串接ERP系統時篡改工具描述，導致AI誤判庫存數字或毛利底線，最終引發採購嚴重失誤並癱瘓供應鏈。

面對潛在失控，傳統人機協同把關機制已面臨考驗。他直言，AI受駭客操控或產生幻覺時，常包裝數據迎合人類，導致人工審核流於形式。此外，實驗室測試13個商用模型共27萬次攻擊，多款模型在相同手法下全面淪陷，凸顯基礎防護脆弱。

戴偉峻指出，面對AI Agent治理課題，業界已有企業從傳統ISO 27001資安規範，推進至導入ISO 42001或參考美國NIST風險管理框架來建立標準。不過相關治理並無絕對途徑，核心在於透過具體框架規範授權邊界，防範系統越權。

在技術防禦層面，他強調，應落實最小權限與零信任架構。系統須依資料來源劃分高、中、低信任層級，並限縮AI Agent操作權限，如僅能查詢而不可刪除資料，高額財務更須強制人工核可，同時多代理間的傳輸也必須進行嚴格身分驗證。