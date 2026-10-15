2026科技論壇／中華電信總經理林榮賜：扮百工百業的AI賦能者

中華電信（2412）總經理林榮賜昨（14）日表示，AI新賽局時代，中華電信從算力高速流通的堅實網路基礎、AI應用服務，到數位治理及資安能量，要扮演百工百業的AI賦能者。

談到如何全面實現生成式AI與AI Agent應用優勢，林榮賜認為，這得讓「AI算得快，調得動，且不中斷」，關鍵在於無縫的網路基礎。

林榮賜指出，中華電信透過建構「海地星空」多層次網路路由，相互備援，更透過全光網路來連接分散式的AIDC，把通訊進一步升級成為可以乘載、調度算力的基礎建設，成為AI時代，算力高速流通的堅實基礎建設。

中華電信打造綿密及完整的海地星空韌性網路，20條海纜可以連接國際及離島，地面有行動寬頻、固網寬頻、微波、全光網路，星空就包含高軌、中軌、低軌衛星，更在全球50多個城市設有通訊站，可以服務155個國家。

中華電信在全台擁有20多座資料中心，強調以綠色機房，支撐AI算力需求，除持續在北中南投資高規格國際資料中心，並打造「極簡AI模組機房」，提供客戶機房諮詢規劃及建置服務。中華電信更擁有數位治理及資安能量，並推動「AI everywhere」，來面對世代交替及換血潮的挑戰。

林榮賜強調，中華電信導入AI不僅「內服」還要「外用」，除提供網路基礎、算力服務，更協助AI徹底融入政府及企業，扮演百工百業的AI賦能者。