微軟衝資料中心 2032年前容量將增逾兩倍！台鏈沾光

微軟（Microsoft）最新提交的監管文件顯示，為了緩解雲端運算與人工智慧（AI）服務面臨的算力瓶頸，計畫在2032年前將全球資料中心容量從約12百萬瓩（GW）提高至38GW以上，增幅超過兩倍。微軟衝刺算力，緯穎（6669）、鴻海、廣達等供應鏈沾光。

微軟股價13日上漲0.4%，收每股543.45美元，突破自2025年10月以來維持的前波高點。隨著市場對微軟及它在AI領域地位的看法持續改善，微軟股價自6月低點以來已上漲逾54%，市值增加約1.4兆美元。

根據微軟提交的監管文件顯示，該公司單季新增逾1,300億美元資料中心租約承諾，並計畫在2032年前將全球資料中心容量從約12GW提高至38GW以上，增幅超過兩倍。

截至6月30日止的季度末，微軟尚未啟動的租約承諾總額達3,291億美元，較前一季的1,966億美元增加逾67%，創下公司歷來單季租約承諾增幅新高。

微軟在文件中指出，相關租約主要用於資料中心，其中部分合約仍須滿足特定條件才能生效；微軟此次大規模擴建，部分原因在於改善過去因資料中心容量不足而影響業務拓展的問題。

由於運算資源供應吃緊，微軟已在美國、歐洲等主要市場限制部分新雲端服務訂閱。報導引述知情人士指出，部分客戶因無法在所需地區取得額外容量，轉而與競爭對手簽訂合約。

法人看好，微軟持續衝刺算力，相關供應鏈緯穎、鴻海、廣達等有望受惠。

緯穎今年下半年持續受惠於北美雲端服務大廠（CSP）拉貨強勁推動，使今年第3季業績寫下亮眼表現，預期後續隨著緯穎美國德州新廠產能持續開出，後續業績表現將有望持續衝高，全年營運動能將有望年成長至少四成以上水準。

鴻海輪值CEO蔣集恆先前表示，今年第3季AI機櫃季對季、年對年都強勁成長，消費智能產品領域則會顯著成長。2026全年來看，在AI伺服器需求帶動下，鴻海將繳出強勁成長的成績單。

伺服器產品方面，廣達指出，目前輝達（NVIDIA）GB300產品出貨狀況穩定，將是第4季營收主要動能之一。至於備受關注的輝達Vera Rubin新平台，預計今年第4季小量出貨，放量時間點將落在明年第1季；由於新平台單價明顯拉高，即使第4季出貨量不大，仍有助於支撐整體營收動能。