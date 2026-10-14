快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎科技攜手美國宇航環境公司 推動彈簧刀系統整合與無人機在台共同生產

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技與宇航環境簽署MOU。背景為雷虎海鯊號600搭載四連發彈簧刀300遊蕩型彈藥。雷虎科技提供
雷虎科技與宇航環境簽署MOU。背景為雷虎海鯊號600搭載四連發彈簧刀300遊蕩型彈藥。雷虎科技提供

雷虎科技（8033）14日宣布，與美國國防科技大廠宇航環境公司（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

雷虎科技指出，雙方將推動「彈簧刀」系統整合與無人機在台共同生產，結合美軍與烏克蘭戰場使用經驗，強化台美無人系統合作。雷虎科技位於嘉義大埔美園區的新廠，預計今年底完工，未來可作為台美無人系統生產的基地。

這項合作備忘錄（MOU）簽約儀式，是在華府舉行的「美國陸軍協會年度展會（AUSA 2026）」雷虎攤位，由雷虎科技董事長陳冠如與宇航環境資深副總裁Church Hutton共同主持。現場並展示雷虎海鯊號600，搭載四連發宇航環境公司彈簧刀300遊蕩型彈藥。

雷虎科技此次參展，與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems及General Dynamics等軍工企業同列贊助層級。會中，除了與宇航環境簽署MOU之外，雷虎科技也與密西根州經濟發展公司（MEDC）簽署MOU，可謂成果豐碩。

宇航環境為「彈簧刀」系列遊蕩彈藥的研發與製造商。彈簧刀系列已由美國陸軍、海軍陸戰隊及烏克蘭部隊使用，並在烏克蘭戰場累積實戰經驗；台灣陸軍亦已採購彈簧刀300型，作為強化不對稱防衛能力的重要裝備。

此次合作將評估，特定彈簧刀系列系統與雷虎科技無人水面及地面載具平台的整合，並結合台灣供應鏈與雷虎科技的研發、製造能力，探索無人機在地化、共同生產及未來技術共同開發的機會。

雷虎科技表示，各項合作的具體範圍與執行內容，將依後續正式協議及相關核准程序確定。

另外，雷虎科技與密西根州經濟發展公司簽署合作備忘錄。雷虎科技規劃結合台灣無人機供應鏈與美國技術及製造資源，推進台美無人系統產業合作。

密西根州擁有完整的製造業基礎，以及密西西比河以東最大的聯合訓練場「國家全域作戰中心（NADWC）」。該中心涵蓋Camp Grayling、Alpena戰備訓練中心及相關軍事專用空域，並具備國家級無人機訓練能力。

雷虎科技 無人機 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雷虎攜手密西根州簽 MOU 串聯台灣供應鏈與美國技術瞄準台美國防市場

瞄準非紅供應鏈商機！台灣砸錢建無人機產業 美新創企業大舉湧入

烏克蘭實戰無人機公司AEVEX將在台量產 採台廠零件

美新創國防業紛湧台廠 打造非紅鏈

相關新聞

雷虎科技攜手美國宇航環境公司 推動彈簧刀系統整合與無人機在台共同生產

雷虎科技（8033）14日宣布，與美國國防科技大廠宇航環境公司（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

迎戰AI用電平均1年蓋3座 台電規劃15年擴建43座變電所

因應AI與半導體產業用電需求成長，台電董事長曾文生今天表示，台灣用電密度高，電網建設面臨挑戰，除強化科學園區供電，也須同...

Terafab找台積電合作？胡正明：馬斯克提案對台積誘因不高

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極推動自建晶片製造基地Terafab，企圖打造從晶片設計到製造一條龍的整合元件製造商（IDM）模式，未來是否尋求台積電技術支援，引發半導體業關注。

半導體三強競賽 胡正明揭台積電後來居上關鍵：是累積經驗和高良率

全球半導體地緣政治風險升高，美國積極推動先進製程與先進封裝在地化，台灣應如何因應？電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會提出關鍵分析說，台積電能從技術追隨者躍升全球龍頭，關鍵不在搶先採用最新技術，而是提前累積研發經驗，並將技術轉化為高良率、穩定可靠的量產能力。面對各國強化半導體自主製造，台灣不必過度排斥，讓客戶擁有第二供應來源，反而有助建立更穩固的合作關係。

中研院院士胡正明自曝投書四大美媒全遭拒 籲川普出手保住美國先進製程命脈

半導體FinFET技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日出席新書「拿出辦法來」發表會，首度詳細揭露，2025年英特爾陷入先進製程發展危機時，他曾親自撰寫評論文章，呼籲美國總統川普出手拯救英特爾，卻接連遭到四家美國大型報紙拒絕刊登。胡正明強調，當時英特爾面臨的不只是財務危機，更攸關美國是否會失去難以重建的先進晶片製造人才與技術能力。

博通總裁陳福陽憂AI缺資金 童子賢淡定看：只是跳水前先蹲一下

博通（Broadcom）總裁兼執行長陳福陽日前表示，取得資金如今已成為AI成長的最大限制。對此，和碩（4938）董事長童子賢14日回應，AI還在基礎建設階段，所以要投入非常高比例的基礎建設資金。他形容，AI基礎建設缺資金就跟2000年網路泡沫時一樣，都是「花式跳水前先蹲一下」，只是短暫現象、並不擔心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。