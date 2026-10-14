雷虎科技攜手美國宇航環境公司 推動彈簧刀系統整合與無人機在台共同生產

雷虎科技（8033）14日宣布，與美國國防科技大廠宇航環境公司（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

雷虎科技指出，雙方將推動「彈簧刀」系統整合與無人機在台共同生產，結合美軍與烏克蘭戰場使用經驗，強化台美無人系統合作。雷虎科技位於嘉義大埔美園區的新廠，預計今年底完工，未來可作為台美無人系統生產的基地。

這項合作備忘錄（MOU）簽約儀式，是在華府舉行的「美國陸軍協會年度展會（AUSA 2026）」雷虎攤位，由雷虎科技董事長陳冠如與宇航環境資深副總裁Church Hutton共同主持。現場並展示雷虎海鯊號600，搭載四連發宇航環境公司彈簧刀300遊蕩型彈藥。

雷虎科技此次參展，與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems及General Dynamics等軍工企業同列贊助層級。會中，除了與宇航環境簽署MOU之外，雷虎科技也與密西根州經濟發展公司（MEDC）簽署MOU，可謂成果豐碩。

宇航環境為「彈簧刀」系列遊蕩彈藥的研發與製造商。彈簧刀系列已由美國陸軍、海軍陸戰隊及烏克蘭部隊使用，並在烏克蘭戰場累積實戰經驗；台灣陸軍亦已採購彈簧刀300型，作為強化不對稱防衛能力的重要裝備。

此次合作將評估，特定彈簧刀系列系統與雷虎科技無人水面及地面載具平台的整合，並結合台灣供應鏈與雷虎科技的研發、製造能力，探索無人機在地化、共同生產及未來技術共同開發的機會。

雷虎科技表示，各項合作的具體範圍與執行內容，將依後續正式協議及相關核准程序確定。

另外，雷虎科技與密西根州經濟發展公司簽署合作備忘錄。雷虎科技規劃結合台灣無人機供應鏈與美國技術及製造資源，推進台美無人系統產業合作。

密西根州擁有完整的製造業基礎，以及密西西比河以東最大的聯合訓練場「國家全域作戰中心（NADWC）」。該中心涵蓋Camp Grayling、Alpena戰備訓練中心及相關軍事專用空域，並具備國家級無人機訓練能力。