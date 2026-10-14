仁寶OCP大會秀出輝達AI平台 展示機櫃級系統整合實力

仁寶（2324）於2026 OCP Global Summit展示如何跨世代縮短NVIDIA（輝達）加速運算技術的落地歷程，涵蓋NVIDIA Blackwell Ultra、NVIDIA Rubin GPU、NVIDIA Vera CPU、NVIDIA Spectrum-X Ethernet，以及機櫃級系統整合。

仁寶表示，對雲端服務供應商、企業與AI基礎設施營運商而言，目標明確：更短的Time-to-AI，也就是更快將AI架構轉化為可用算力。仁寶不將每一代新處理器視為獨立的產品發表，而是整合伺服器工程設計、直接液冷、機櫃整合、系統驗證、供應鏈管理與全球製造能力，加速客戶從新架構邁向可量產AI基礎設施的進程。

仁寶OG430-2-L1為採用NVIDIA HGX B300平台的4U直接液冷伺服器，搭載八張NVIDIA Blackwell Ultra GPU，專為高要求的AI訓練、推理、推論及HPC工作負載設計，亦能因應現代資料中心部署高密度運算的實務需求。

仁寶結合平台工程、直接液冷、系統驗證、機櫃整合與量產準備能力，降低客戶導入新世代加速運算並投入正式環境時所面臨的工程複雜度。其價值不僅在於運算效能，更在於提供一條將先進GPU技術快速轉化為大規模可用AI算力的實際路徑。

當NVIDIA Blackwell Ultra持續驅動當今AI基礎設施部署，仁寶已同步投入下一波加速運算技術的工程整備。OG231-2-L1結合Intel處理器與NVIDIA HGX Rubin NVL8，展現仁寶因應日益嚴苛的AI推理與推論工作負載所具備的前期工程整合能力。仁寶亦將展示44U NVIDIA HGX Rubin NVL8機櫃，將其專業能力從單機伺服器延伸至機櫃級整合。