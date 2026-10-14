雷虎攜手宇航環境公司 彈簧刀無人機有望在台生產

雷虎科技今天宣布與美國國防科技大廠宇航環境公司（AeroVironment）簽署合作備忘錄，共同推動無人系統整合、無人機在台灣的在地化與共同生產，以及未來無人系統能力的共同開發。

雷虎透過新聞稿說明，與宇航環境公司於10月13日在華府美國陸軍協會年度展會（AUSA）現場的雷虎展位，由雷虎科技董事長陳冠如與宇航環境公司資深副總裁赫頓（Church Hutton）共同簽署合作備忘錄。

雷虎表示，宇航環境公司為「彈簧刀」系列遊蕩彈藥無人機的研發與製造商。彈簧刀系列已由美國陸軍、美國海軍陸戰隊及烏克蘭部隊使用，並在烏克蘭戰場累積實戰經驗；台灣陸軍也已採購彈簧刀300型無人機，作為強化不對稱防衛能力的重要裝備。

雷虎指出，此次合作將評估特定彈簧刀系列系統與雷虎無人水面及地面載具平台的整合，並結合台灣供應鏈與雷虎的研發、製造能力，探索無人機在地化、共同生產及未來技術共同開發的機會。各項合作的具體範圍與執行內容，將依後續正式協議及相關核准程序確定。