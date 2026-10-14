快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

熙特爾打通AIDC電力新動脈 攜手漢吉進軍10MW級模組化發電機組

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾在台灣智慧能源周首完整展示涵蓋發電、輸配電、儲能、UPS／BBU 備援及EMS 智慧能源管理的AIDC全鏈式電力解決方案。圖為熙特爾董事長陳伯勳。記者簡永祥／攝影
熙特爾在台灣智慧能源周首完整展示涵蓋發電、輸配電、儲能、UPS／BBU 備援及EMS 智慧能源管理的AIDC全鏈式電力解決方案。圖為熙特爾董事長陳伯勳。記者簡永祥／攝影

全球AI 競賽從搶晶片、搶算力，正式進入搶電力的新戰場。台灣新創能源企業熙特爾新能源 （7740） 宣布進軍AI 資料中心（AIDC）自備發電市場，旗下子公司辰熙精密與瑞典Volvo Penta 台灣總代理漢吉股份有限公司簽署戰略合作協議，結合國際燃氣發電技術與台灣在地製造實力，共同打造10MW 級模組化自備電力系統。

熙特爾於「2026 台灣國際智慧能源週」，以「讓電力跟上算力」為主題，首度完整展示涵蓋發電、輸配電、儲能、UPS／BBU 備援及EMS 智慧能源管理的AIDC全鏈式電力解決方案，展現從儲能領域跨足AI 關鍵電力基礎建設的企圖心。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示：「「全球AI 競賽已經進入『得電力者，得算力』的新時代！」隨著AIDC 用電需求急遽攀升，全球供電規則也正加速改寫。從美國、歐洲到台灣，各國政策陸續強化大型用電戶的能源自主與供電韌性要求，顯示AIDC 不能再單純仰賴公共電網，更需具備自主供電、儲能調度與備援能力。

陳伯勳強調：「「這次將布局延伸至發電端，一舉打通從電力源頭到AI 伺服器機櫃的完整電力架構！」

本次能源週，熙特爾重磅呈現從發電端到AI 伺服器的完整電力系統整合能力，包括整合電網、燃氣發電與大型儲能系統（BESS）的中央配電架構、AC 480V交流與 DC 800V 高壓直流電力系統、2N 雙路備援設計，以及自主研發的 EMS能源管理系統。此外，5.5kW、12kW 及 22kW 三款電池備援單元（BBU）也首度亮相，將技術布局從大型儲能延伸至 AI 伺服器關鍵電力應用，進一步搶攻AI 伺服器電力供應鏈商機。從發電、配電、儲能、備援到智慧調度，展現熙特爾在 AI 能源基礎建設的整合實力。

在 Volvo Penta 東南亞區電力與能源業務總經理胡漢平（Oh Han Peng），與Volvo Penta 事業部資深銷售暨應用工程師蔡振榮（Cai Zhengrong）共同見證下，漢吉股份有限公司董事長周達燊與熙特爾子公司辰熙精密董事長林聖澤出戰略合作簽約儀式，正式啟動液化天然氣（LNG）發電設備在地模組化製造合作。

周達燊指出，面對全球液化天然氣發電設備需求快速攀升，漢吉已提前向Volvo Penta 原廠爭取產能，取得 2027 年300 台燃氣發電引擎供應規劃，為台灣爭取到120MW 的發電量能。林聖澤也表示，此次戰略合作將國際原廠發電技術與台灣在地製造、儲能系統及能源管理技術相結合，補齊AIDC 整體電力解決方案中的關鍵拼圖。

漢吉董事長周達燊(右)與熙特爾子公司辰熙精密董事長林聖澤，今日簽定戰略合作協議。圖／熙特爾提供
漢吉董事長周達燊(右)與熙特爾子公司辰熙精密董事長林聖澤，今日簽定戰略合作協議。圖／熙特爾提供

電力 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大同發布能源新戰略轉向基建整合者 AIDC拚占電力事業營收一成

強化供電韌性 台塑集團導入伊頓EnergyAware電網互動式不斷電系統

賴總統參觀展區關注供電韌性 東元秀智慧微電網全方案

台塑新智能AIDC能源事業布局成形 彰濱二廠2028年完工

相關新聞

半導體三強競賽 胡正明揭台積電後來居上關鍵：是累積經驗和高良率

全球半導體地緣政治風險升高，美國積極推動先進製程與先進封裝在地化，台灣應如何因應？電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會提出關鍵分析說，台積電能從技術追隨者躍升全球龍頭，關鍵不在搶先採用最新技術，而是提前累積研發經驗，並將技術轉化為高良率、穩定可靠的量產能力。面對各國強化半導體自主製造，台灣不必過度排斥，讓客戶擁有第二供應來源，反而有助建立更穩固的合作關係。

Terafab找台積電合作？胡正明：馬斯克提案對台積誘因不高

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極推動自建晶片製造基地Terafab，企圖打造從晶片設計到製造一條龍的整合元件製造商（IDM）模式，未來是否尋求台積電技術支援，引發半導體業關注。

中研院院士胡正明自曝投書四大美媒全遭拒 籲川普出手保住美國先進製程命脈

半導體FinFET技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日出席新書「拿出辦法來」發表會，首度詳細揭露，2025年英特爾陷入先進製程發展危機時，他曾親自撰寫評論文章，呼籲美國總統川普出手拯救英特爾，卻接連遭到四家美國大型報紙拒絕刊登。胡正明強調，當時英特爾面臨的不只是財務危機，更攸關美國是否會失去難以重建的先進晶片製造人才與技術能力。

迎戰AI用電平均1年蓋3座 台電規劃15年擴建43座變電所

因應AI與半導體產業用電需求成長，台電董事長曾文生今天表示，台灣用電密度高，電網建設面臨挑戰，除強化科學園區供電，也須同...

博通總裁陳福陽憂AI缺資金 童子賢淡定看：只是跳水前先蹲一下

博通（Broadcom）總裁兼執行長陳福陽日前表示，取得資金如今已成為AI成長的最大限制。對此，和碩（4938）董事長童子賢14日回應，AI還在基礎建設階段，所以要投入非常高比例的基礎建設資金。他形容，AI基礎建設缺資金就跟2000年網路泡沫時一樣，都是「花式跳水前先蹲一下」，只是短暫現象、並不擔心。

歷史學家哈拉瑞：明知風險卻無人放慢腳步 AI競賽已近瘋狂

2026遠見高峰會開幕，邀請耶路撒冷希伯來大學歷史系教授哈拉瑞，以「AI與人類的未來」為題發表視訊專題演說。哈拉瑞聚焦AI崛起下的人類未來，從「失去控制」的風險談起，延伸至金融、戰爭與地緣政治、AI軍備競賽。他並警告，當AI比人類更厲害，人類可能逐步失去理解世界與做決策的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。