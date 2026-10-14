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國際智慧能源週登場 業者搶攻屋頂光電及AI電力商機

中央社／ 台北14日電

2026「台灣國際淨零永續展」與「台灣國際智慧能源週」今天登場，聯合再生能源、元晶太陽能積極拓展屋頂型及住宅光電應用；雲豹能源、泓德能源則布局儲能、綠電交易及AI電力服務。聯合再生能源預估，隨相關政策推動，台灣屋頂型太陽光電每年新增裝置量有機會上看1GW。

2026「台灣國際淨零永續展」與「台灣國際智慧能源週」14日起至16日於台北南港展覽1館登場，展示太陽光電、風力能源、智慧儲能及多元創能等多項能源產業解決方案，今年展會以「Net-Zero in Action」為核心，全面聚焦「減碳創新」、「能源管理」與「ESG永續治理」3大主軸。

聯合再生能源執行長張為策接受媒體聯訪時表示，目前台灣屋頂型太陽光電每年新增裝置量約500至700MW，隨政府進一步推動建築型及住宅光電政策，預估每年可再增加約200至300MW，等於市場將上看1GW，帶動屋頂型光電成為台灣太陽光電重要的成長來源。

海外市場方面，張為策表示，聯合再生與中美晶合作規劃在美國設立太陽能模組廠，預計於明年第3季量產，目前美國買家詢問量已超過1GW，部分需求能見度延伸至2029、2030年。

元晶太陽能則在展場推出最高功率達625W的天辰系列模組，並展出已打入日本住宅市場的艾爾發系列，以及即插即用型陽台太陽能模組。元晶表示，天辰系列採用210R新型電池片，主打價格競爭力及抗風能力；艾爾發系列採全黑小尺寸設計，並具住宅防眩光特性，已取得日本相關認證。

元晶也與工研院合作開發輕質化太陽能模組，盼降低傳統支架及屋頂承載需求，擴大光電應用場域。業者看好，隨大型建物設置太陽光電規範及汰舊換新機制推動，加上電子業綠電需求，國內光電市場可望迎來新一波建置需求。

能源服務方面，雲豹能源以太陽光電、儲能、綠電交易及AI資料中心能源基礎建設為展出主軸，總經理趙書閔表示，集團今年完成收購187MW已商轉光電案場，並持續拓展儲能、水處理、燃料電池及有機廢棄物循環等低碳事業，未來將整合土地開發、再生能源、儲能及能源管理能力，切入AI資料中心能源基礎建設。

雲豹旗下事業方面，天能綠電表示，累計綠電轉供量已突破8億度；台普威能源則持續發展儲能系統整合及能源管理系統（EMS），並拓展日本、澳洲市場。雲豹今年也首度展示旗下雲豹超算，呈現集團從能源供應延伸至AI算力相關布局。

泓德能源在今年展會中則聚焦表後儲能、AI電力交易、電動車充電及能源設備，透過軟硬體整合拓展智慧電力服務。旗下星星電力發展表後儲能解決方案及Star Trade AI電力交易決策平台，依企業用電需求規劃儲能配置與充放電策略，並運用市場資訊及能源數據輔助交易決策。

泓德能源表示，旗下星舟快充目前全台布局超過300座充電站，其中包含20座以上360kW高功率超充站；自有能源設備品牌TAITEN則提供工商業儲能設備、核心組件及充電設備，並透過台南實德工廠強化在地製造與技術支援。

光電 電力 雲豹能源

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