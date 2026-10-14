回望台灣半導體起點 《潘文淵—孕育台灣半導體產業的先行者》新書發表

今年適逢台灣引進積體電路技術50周年，也是潘文淵文教基金會成立30周年，潘文淵文教基金會14日在孫運璿科技人文紀念館，由潘文淵文教基金會執行長羅達賢主持《潘文淵——孕育台灣半導體產業的先行者》新書發表會，透過文史作家吳淑敏的研究與書寫，本書帶領讀者回到台灣半導體產業萌芽的年代，認識潘文淵如何以遠見與無私的投入，協助台灣踏上發展積體電路產業。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰指出，1970年代，台灣正遭遇外交困境、石油危機與經濟發展瓶頸，亟需尋找產業轉型的新方向，旅美專家潘文淵建議政府投入積體電路的自主研發與產業化，帶動台灣由勞力密集產業轉向技術密集產業，在潘文淵與時任經濟部部長孫運璿、時任行政院祕書長費驊及電信總局局長方賢齊等前輩的互信與合作下，這項充滿未知的計畫才得以啟動。史欽泰表示，今日台灣半導體產業在全球科技發展中占舉足輕重的地位，台灣半導體產業的發展源自少數人的遠見，也有賴一代接續一代的共同努力。1996年成立的潘文淵文教基金會，正是為了延續潘先生相信年輕人、推動產業創新的精神。本書的出版除了邀請讀者重新認識台灣半導體產業的啟蒙者，也期待更多人支持下一代的創新夢想。

潘文淵透過在美國籌組技術顧問委員會（TAC），號召旅美科技專家義務協助台灣，從規畫藍圖、尋找合作對象，到招標規畫書研擬與合約談判，他和TAC顧問們無償投入長達兩年的時間，奔走台美兩地，成功為台灣尋得最佳的技術引進對象RCA公司。早自1966年，他發起的近代工程技術討論會，以兩年一度的盛會，引介大批海外專家來台傳授新知；在積體電路計畫啟動後，潘文淵仍持續為台灣新科技領域的發展積極提供建言與寶貴人脈。

羅達賢表示，為了呈現這段台灣積體電路產業的起源篇章，並感念及傳承潘文淵先生當年懷著報效祖國的愛國情操及值得年輕世代學習的使命感與創新精神。基金會委託吳淑敏撰寫《潘文淵——孕育台灣半導體產業的先行者》，透過潘文淵個人書信與關鍵記錄、官方檔案及相關人物訪談，梳理他的成長背景、時代挑戰，以及影響一生的價值觀與信仰。本書詳實記錄台灣發展積體電路產業的政策辯證過程，也呈現一位科學家如何在不同意見與現實限制之間，持續完成對朋友與國家的承諾。

吳淑敏表示，在文獻中可以清楚看見，台灣半導體產業的起步是困難重重。面對艱鉅的工作，潘文淵曾以一句「我對孫（運璿）先生做了承諾」，說明自己持續投入的原因。回顧這段歷史，不僅可看見潘文淵面對挑戰的堅韌，也能理解支撐他長年奔走台美，投入台灣科技發展背後的信念。