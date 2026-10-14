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迎戰台積電超級法說 紀律布局美股科技龍頭正是時候

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009815經理人解析台美核心持股。(資料來源：彭博，各大研究機構報告)
009815經理人解析台美核心持股。(資料來源：彭博，各大研究機構報告)

伴隨全球半導體與人工智慧浪潮持續狂飆，台積電（2330）2026年第3季合併營收寫下單季歷史新高，累計前九月營收年增率突破四成，市場高度期盼10月15日登場的法人說明會將釋出更為強勁的營運展望與資本支出計畫，可望引爆美股科技巨擘與台積電ADR等供應鏈連動效應，牽動全球資本市場的神經。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠分析表示，面對美股與台廠AI雙引擎的強勢共振，投資人若想參與這波長線大浪潮，與其在波動中猜測進場點，不如透過精準涵蓋美股七巨頭與全球半導體霸權的標竿ETF，以定期定額方式穩健布局，才是迎戰第4季旺季與累積複利資產的最佳策略。

郭修誠觀察近期國際總體經濟與產業面指出，美國科技巨擘如微軟、Alphabet、亞馬遜及輝達等，因應全球生成式AI與資料中心需求暴增，持續擴大資本支出，進一步推升對高階先進製程與高速封裝的強烈依賴。

郭修誠表示，身為全球AI硬體算力心臟的台積電，其在先進製程與產能利用率上的絕對優勢，不僅成為外資法人力喊目標價的底氣，更直接印證了美股科技生態系正處於獲利加速變現的黃金期。這種「美股終端巨頭引領需求、台灣頂尖供應鏈提供實質製造防線」的結構，讓整個科技產業鏈展現出極強的抗震能力與成長動能。

郭修誠分析表示，面對美股與科技板塊在高檔震盪、題材快速輪動的環境，一般投資人若單押個股，往往容易面臨追高殺低的心理壓力。此時，定期定額機制便展現出無可取代的優勢。透過長期的紀律扣款，投資人能在市場因總經消息或短線震盪拉回時，累積更多低檔單位數，達到「微笑曲線」的均勻攤平效果。而在眾多投資工具中，以大華美國MAG7+（009815）為例，009815聚焦美國科技七巨頭（MAG7）與 AI 關鍵半導體供應鏈的ETF，剛好一網打盡全球最具護城河的頂尖企業，讓小資族也能享有與AI高度成長的投資配置。

郭修誠指出，隨著10月15日台積電超級法說會揭開序幕，第4季向來是美股機構法人焦點行情與機構資金回補的旺季。郭修誠表示，在AI需求未見疲態、企業獲利持續上修的雙重利多加持下，美股科技長線多頭格局依舊穩固。

郭修誠建議，與其在市場多空雜音中猶豫不決，不如趁著法說會前夕的產業利多浪潮，善用定期定額策略長期扣款美股科技核心資產，不僅能完整搭上全球AI算力升級的爆發紅利，迎向下一個資產成長新契機。

台積電 美股 法說

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