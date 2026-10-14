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迎戰AI用電平均1年蓋3座 台電規劃15年擴建43座變電所

中央社／ 台北14日電
台電規劃未來15年新擴建43座變電所。 聯合報系資料照
台電規劃未來15年新擴建43座變電所。 聯合報系資料照

因應AI與半導體產業用電需求成長，台電董事長曾文生今天表示，台灣用電密度高，電網建設面臨挑戰，除強化科學園區供電，也須同步更新都會區既有電網，並規劃未來15年新擴建43座變電所、新建線路1922公里，新增變電容量約52GW。

曾文生今天出席「國際智慧能源週旗艦專題暨微電網與能源管理創新論壇」，並以「台灣電力未來十年布局」為題進行演講。

他表示，根據台電預估，國內半導體產業用電將從今年約520億度，成長至2035年的1100億度，約占全國用電量3成，用電主要來自晶圓製造、記憶體、先進封裝測試及高階伺服器。其中，晶圓製造的產能成長相對容易掌握，尤其3奈米以下先進製程的投資動向，對後續用電需求具有指標性。

不過，曾文生表示，目前記憶體、封測及高階伺服器等周邊領域的用電量，約為晶圓製造的3成，且未來占比可能進一步提高，尤其記憶體及伺服器的燒機測試將成為重要的用電成長來源。

他強調，面對AI與半導體產業快速發展，電力建設不能只考量發電量是否足夠，也須確保電力能及時送達需求所在地，也就是電網的配置。

曾文生指出，台灣用電密度高，電網建設所需土地及施工空間有限，過去1個科學園區可能配置1座超高壓變電所，但隨著用電需求增加，南科已有南科一號、二號變電所，未來還需興建南科三號變電所。台電預估，南科2031年用電負載將達約4GW，占全國用電約9%。

在電網建設規劃方面，曾文生表示，預計未來15年新擴建43所變電設施，「平均1年蓋3個」，且將新建輸電線路1922公里，新增變電容量約52GW，並投資約300億元建置12套STATCOM（靜態同步補償器），以提升電網穩定度及供電品質。

他表示，台電除須配合新興產業聚落擴建電網，也要提前盤點都會區既有線路，台電規劃針對六都地下線路老舊問題，優先改善18個行政區，並持續推動新建電纜線路及變電設施，以因應新興產業與城市用電同步成長。

供電方面，台電未來10年規劃增加25部、總裝置容量約26GW的天然氣機組。曾文生表示，台積電與民營電力業者也在研議推動碳捕捉與封存（CCS）相關工作，台電身為國營事業，相關計畫須經經濟部核准，在此之前都仍屬研議階段。不過，台電作為國內最大電力公司，不會缺席淨零轉型，未來也將評估在主要電廠導入CCS設施，推動電力產業減碳。

針對AI資料中心的高用電密度，曾文生舉例指出，以單櫃GB200／NVL72 AI伺服器機櫃用電需求約120至140 kW估算，約20座機櫃的用電量就相當於台電大樓。AI資料中心長時間運轉且用電集中，對區域電網形成挑戰，因此大型資料中心應盡量靠近電源設置，縮短電力傳輸距離，降低專線建置成本及施工難度。

對於大型AI資料中心的供電申請，曾文生會後受訪時表示，台電希望申請者是真正要投資的業者，而非僅取得場域及供電可能性後，再尋找Hyperscaler（超大規模雲端服務商）投資。

他以申請100 MW的AI資料中心為例估算，若要實際建置，所需資金可能達新台幣1500億元；若供電額度先核給尚未確定投資的業者，可能影響其他真正有需求的投資者，目前台電仍在研議兼顧公平性的相關機制，希望透過與業者溝通，確認實際投資計畫及選址需求，再規劃供電安排。

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