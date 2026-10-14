快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

Terafab找台積電合作？胡正明：馬斯克提案對台積誘因不高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極推動自建晶片製造基地Terafab，企圖打造從晶片設計到製造一條龍的整合元件製造商（IDM）模式，未來是否尋求台積電技術支援，引發半導體業關注。

FinFET技術重要發明人、台積電前技術長胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會受訪時指出，若馬斯克只是向台積電採購晶片，合作並無太大障礙；但若希望台積電移轉先進製程技術，協助建立自有晶圓廠，對台積電而言並不是很有吸引力的商業模式。不過，他也強調，「什麼事都有價錢」，只要雙方能談妥條件，仍不能完全排除合作可能。

馬斯克近來提出Terafab構想，希望擴大掌握AI、自動駕駛及機器人所需的晶片供應，甚至延伸至太空運算應用。不同於目前多數晶片設計業者委託台積電代工，馬斯克更進一步思考自行建立晶片製造能力，但先進製程所需的龐大資本、技術與良率管理經驗，也使其計畫面臨高度挑戰。

對於馬斯克可能與台積電合作，胡正明首先指出，台積電原則上願意與各類客戶做生意，如果馬斯克願意按照市場價格購買晶片，即使最終要將晶片送往太空，「當然是一拍即合」，這類合作應該相當單純。

不過，當媒體進一步提出馬斯克可能希望建立自有IDM體系，要求台積電協助移轉製造技術時，胡正明坦言，這是完全不同層次的合作。他認為，對台積電來說，將核心製程技術移轉給另一家希望自行製造晶片的企業，並非特別具有吸引力的商業模式。

但胡正明也沒有把話說死。他指出，如果馬斯克願意付出足夠高的價格，讓台積電認為技術移轉符合商業利益，雙方仍可能找到合作空間。不過，台積電即使提供技術，也可以不保證對方自行生產所能達到的良率，後續量產成果仍須由馬斯克承擔。

胡正明過去曾帶領台積電推動FinFET技術研發，深知先進製程的困難不僅在技術取得，更在於長期累積的製造經驗與良率控制。即使擁有先進設備與製程技術，也不代表能立即建立具競爭力的量產能力。

台積電供應鏈分析，台積電客戶至上的商業模式，會依馬斯克Terafab尋求台積電哪方面協助而有不同應對策略，可能存在晶片採購、製造合作及技術移轉等不同層次，其中以單純採購最容易實現，技術移轉則涉及台積電核心競爭力與商業利益，談判門檻相對較高。

胡正明今天提出的分析，也凸顯馬斯克即使擁有雄厚資金，要跨足先進晶片製造，仍須面對技術、人才及良率三大挑戰。至於台積電是否願意參與Terafab計畫，最終仍取決於合作內容、價格及雙方能否接受的條件。目前相關討論仍屬可能性分析，並不代表雙方已達成技術移轉協議。

台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書發表會受訪表示，特斯拉執行長馬斯克找台積電協助建立自有晶圓廠，目前對台積電而言並不是很有吸引力。不過，他也強調，「什麼事都有價錢」，只要雙方能談妥條件，仍不能完全排除合作可能。記者簡永祥／攝影
台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書發表會受訪表示，特斯拉執行長馬斯克找台積電協助建立自有晶圓廠，目前對台積電而言並不是很有吸引力。不過，他也強調，「什麼事都有價錢」，只要雙方能談妥條件，仍不能完全排除合作可能。記者簡永祥／攝影

台積電 馬斯克 對台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

杜紫宸／台積電該不該教馬斯克做晶片？

半導體三強競賽 胡正明揭台積電後來居上關鍵：是累積經驗和高良率　

馬斯克擬自建晶圓廠 楊應超：中短期對台積電無影響

中研院院士胡正明自曝投書四大美媒全遭拒 籲川普出手保住美國先進製程命脈

相關新聞

半導體三強競賽 胡正明揭台積電後來居上關鍵：是累積經驗和高良率

全球半導體地緣政治風險升高，美國積極推動先進製程與先進封裝在地化，台灣應如何因應？電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會提出關鍵分析說，台積電能從技術追隨者躍升全球龍頭，關鍵不在搶先採用最新技術，而是提前累積研發經驗，並將技術轉化為高良率、穩定可靠的量產能力。面對各國強化半導體自主製造，台灣不必過度排斥，讓客戶擁有第二供應來源，反而有助建立更穩固的合作關係。

Terafab找台積電合作？胡正明：馬斯克提案對台積誘因不高

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極推動自建晶片製造基地Terafab，企圖打造從晶片設計到製造一條龍的整合元件製造商（IDM）模式，未來是否尋求台積電技術支援，引發半導體業關注。

中研院院士胡正明自曝投書四大美媒全遭拒 籲川普出手保住美國先進製程命脈

半導體FinFET技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日出席新書「拿出辦法來」發表會，首度詳細揭露，2025年英特爾陷入先進製程發展危機時，他曾親自撰寫評論文章，呼籲美國總統川普出手拯救英特爾，卻接連遭到四家美國大型報紙拒絕刊登。胡正明強調，當時英特爾面臨的不只是財務危機，更攸關美國是否會失去難以重建的先進晶片製造人才與技術能力。

博通總裁陳福陽憂AI缺資金 童子賢淡定看：只是跳水前先蹲一下

博通（Broadcom）總裁兼執行長陳福陽日前表示，取得資金如今已成為AI成長的最大限制。對此，和碩（4938）董事長童子賢14日回應，AI還在基礎建設階段，所以要投入非常高比例的基礎建設資金。他形容，AI基礎建設缺資金就跟2000年網路泡沫時一樣，都是「花式跳水前先蹲一下」，只是短暫現象、並不擔心。

迎戰AI用電平均1年蓋3座 台電規劃15年擴建43座變電所

因應AI與半導體產業用電需求成長，台電董事長曾文生今天表示，台灣用電密度高，電網建設面臨挑戰，除強化科學園區供電，也須同...

歷史學家哈拉瑞：明知風險卻無人放慢腳步 AI競賽已近瘋狂

2026遠見高峰會開幕，邀請耶路撒冷希伯來大學歷史系教授哈拉瑞，以「AI與人類的未來」為題發表視訊專題演說。哈拉瑞聚焦AI崛起下的人類未來，從「失去控制」的風險談起，延伸至金融、戰爭與地緣政治、AI軍備競賽。他並警告，當AI比人類更厲害，人類可能逐步失去理解世界與做決策的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。