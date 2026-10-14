Terafab找台積電合作？胡正明：馬斯克提案對台積誘因不高

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極推動自建晶片製造基地Terafab，企圖打造從晶片設計到製造一條龍的整合元件製造商（IDM）模式，未來是否尋求台積電技術支援，引發半導體業關注。

FinFET技術重要發明人、台積電前技術長胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會受訪時指出，若馬斯克只是向台積電採購晶片，合作並無太大障礙；但若希望台積電移轉先進製程技術，協助建立自有晶圓廠，對台積電而言並不是很有吸引力的商業模式。不過，他也強調，「什麼事都有價錢」，只要雙方能談妥條件，仍不能完全排除合作可能。

馬斯克近來提出Terafab構想，希望擴大掌握AI、自動駕駛及機器人所需的晶片供應，甚至延伸至太空運算應用。不同於目前多數晶片設計業者委託台積電代工，馬斯克更進一步思考自行建立晶片製造能力，但先進製程所需的龐大資本、技術與良率管理經驗，也使其計畫面臨高度挑戰。

對於馬斯克可能與台積電合作，胡正明首先指出，台積電原則上願意與各類客戶做生意，如果馬斯克願意按照市場價格購買晶片，即使最終要將晶片送往太空，「當然是一拍即合」，這類合作應該相當單純。

不過，當媒體進一步提出馬斯克可能希望建立自有IDM體系，要求台積電協助移轉製造技術時，胡正明坦言，這是完全不同層次的合作。他認為，對台積電來說，將核心製程技術移轉給另一家希望自行製造晶片的企業，並非特別具有吸引力的商業模式。

但胡正明也沒有把話說死。他指出，如果馬斯克願意付出足夠高的價格，讓台積電認為技術移轉符合商業利益，雙方仍可能找到合作空間。不過，台積電即使提供技術，也可以不保證對方自行生產所能達到的良率，後續量產成果仍須由馬斯克承擔。

胡正明過去曾帶領台積電推動FinFET技術研發，深知先進製程的困難不僅在技術取得，更在於長期累積的製造經驗與良率控制。即使擁有先進設備與製程技術，也不代表能立即建立具競爭力的量產能力。

台積電供應鏈分析，台積電客戶至上的商業模式，會依馬斯克Terafab尋求台積電哪方面協助而有不同應對策略，可能存在晶片採購、製造合作及技術移轉等不同層次，其中以單純採購最容易實現，技術移轉則涉及台積電核心競爭力與商業利益，談判門檻相對較高。

胡正明今天提出的分析，也凸顯馬斯克即使擁有雄厚資金，要跨足先進晶片製造，仍須面對技術、人才及良率三大挑戰。至於台積電是否願意參與Terafab計畫，最終仍取決於合作內容、價格及雙方能否接受的條件。目前相關討論仍屬可能性分析，並不代表雙方已達成技術移轉協議。