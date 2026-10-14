半導體三強競賽 胡正明揭台積電後來居上關鍵：是累積經驗和高良率

全球半導體地緣政治風險升高，美國積極推動先進製程與先進封裝在地化，台灣應如何因應？電晶體鰭式場效電晶體（FinFET）技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書「拿出辦法來」發表會提出關鍵分析說，台積電能從技術追隨者躍升全球龍頭，關鍵不在搶先採用最新技術，而是提前累積研發經驗，並將技術轉化為高良率、穩定可靠的量產能力。面對各國強化半導體自主製造，台灣不必過度排斥，讓客戶擁有第二供應來源，反而有助建立更穩固的合作關係。

胡正明回憶，當年加入台積電時，就向張忠謀提出發展FinFET的計畫，主張必須在產業技術世代轉換前提前布局。他以賽車比喻，當所有選手在比賽途中都必須換上陌生的新車，真正能勝出的，是提前試駕、累積經驗的人。

因此，當年台積電研發團隊在短短三年間，就將FinFET實驗元件尺寸從約35奈米一路推進至5奈米，提前驗證三維電晶體能突破傳統平面架構的微縮瓶頸，為日後技術競爭奠定基礎。

對於三星搶先導入環繞閘極（GAA）電晶體，卻未能撼動台積電領先地位，胡正明直指關鍵在「良率」。他指出，先進製程不只要做得出來，更要讓客戶相信產品可靠、交貨數量可預測。三星過去過度追求「技術搶先」，後來也逐漸將重心轉向「製造可行性」，說明「量產能力」比率先採用新架構更加重要。

至於英特爾能否翻身，胡正明認為，目前仍看不到足以顛覆三強競局的重大突破。雖然英特爾在背面供電技術具備優勢，但台積電與三星也會持續追趕，加上半導體業存在技術交流與專利交互授權，單一技術很難形成長期無法跨越的障礙。

他認為，英特爾真正需要的是將先進技術轉化為穩定量產實績，建立良率、可靠性及客戶信任。只要能持續累積製造經驗，配合美國政府支持，仍有機會重返全球先進製程競爭舞台。

談及美國積極發展本土半導體，胡正明指出，台灣當然希望維持領先技術、最佳價格與市占率，但也應理解各國降低供應鏈集中風險的需求。客戶不希望只有一家供應商，擁有第二選擇並非壞事。

他也觀察，台積電主動升級亞利桑那州廠的技術與投資規畫，反映公司對全球布局的策略判斷。胡正明強調，半導體產業表面競爭激烈，背後卻有深厚合作基礎，台灣應維持技術領先與量產優勢，同時接受供應鏈多元化，而不是將其他國家的半導體發展視為零和競爭。