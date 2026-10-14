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中研院院士胡正明自曝投書四大美媒全遭拒 籲川普出手保住美國先進製程命脈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書發表會受訪表示，去年曾投書四大美媒全遭拒，籲川普出手保住美國先進製程命脈。記者簡永祥／攝影
台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日在新書發表會受訪表示，去年曾投書四大美媒全遭拒，籲川普出手保住美國先進製程命脈。記者簡永祥／攝影

半導體FinFET技術重要發明人、台積電前技術長、現任中研院院士胡正明今日出席新書「拿出辦法來」發表會，首度詳細揭露，2025年英特爾陷入先進製程發展危機時，他曾親自撰寫評論文章，呼籲美國總統川普出手拯救英特爾，卻接連遭到四家美國大型報紙拒絕刊登。胡正明強調，當時英特爾面臨的不只是財務危機，更攸關美國是否會失去難以重建的先進晶片製造人才與技術能力。

胡正明回憶，2025年英特爾執行長陳立武曾透露，若18A先進製程無法爭取足夠外部客戶，可能考慮停止相關技術開發。隨後英特爾提交美國證券交易委員會（SEC）的文件，也揭露先進製程投資面臨調整的風險，讓他深感憂心。

他認為，一旦英特爾放棄先進製程，最嚴重的後果不是廠房閒置，而是多年累積的研發團隊可能解散、人才流失。屆時美國即使投入更多資金，也很難重新建立具備全球競爭力的先進晶片製造團隊，當時他認為是美國拯救英特爾的最後重要機會，而且時間所剩不多。

為此，胡正明撰寫題為「Why President Trump Should Save Intel Now and How?（為什麼川普總統現在必須救英特爾，又怎麼救？）」的評論文章，他還特別研究川普偏好閱讀哪些報紙，首先向「紐約郵報（New York Post）」投稿，但未獲採用；此後陸續轉投其他三家大型媒體，同樣遭到拒絕，最後只好將文章收錄新書。

胡正明提出的解方相當明確，就是美國政府應直接投資英特爾。他強調，英特爾需要的不只是資金，更重要的是政府背書，讓潛在客戶相信其先進製程仍有發展前景，願意投入晶片設計與量產訂單，才能形成技術、客戶與資金的正向循環。

他回憶，投書未果後不久，川普一度公開要求陳立武辭職，所幸陳立武隨後成功爭取當面會談機會，局勢出現轉圜。雖然自己的文章沒有刊登，川普與陳立武也未必知道他的建議，但後續發展符合他原先期待的方向。

對於英特爾現況，胡正明認為已比2025年明顯改善，市場信心逐漸恢復。不過，他也提醒，台積電已能以成熟技術與量產實績說服客戶，英特爾仍須證明自己不只擁有先進製程技術，更能穩定交貨、取得客戶信任。隨著美國將英特爾視為重要的半導體戰略力量，他相信英特爾仍有機會重返全球先進製程競爭舞台，而保持良性競爭與合作，也是業界樂見之事。

先進製程 川普 美國

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