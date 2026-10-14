熙特爾攜手Volvo、漢吉 搶攻AIDC電力商機

熙特爾-創（7740） 14日宣布進軍AI資料中心（AIDC）自備發電市場，旗下子公司辰熙精密與瑞典Volvo Penta台灣總代理漢吉股份有限公司簽署戰略合作協議，結合國際燃氣發電技術與台灣在地製造實力，共同打造10MW級模組化自備電力系統。熙特爾更於10月14日至16日登場的「2026台灣國際智慧能源周」，以「讓電力跟上算力」為主題，首度完整展示涵蓋發電、輸配電、儲能、UPS／BBU備援及EMS智慧能源管理的AIDC全鏈式電力解決方案，展現從儲能領域跨足AI關鍵電力基礎建設的企圖心。

在Volvo Penta東南亞區電力與能源業務總經理胡漢平（Oh Han Peng），與 Volvo Penta事業部資深銷售暨應用工程師蔡振榮（Cai Zhengrong）共同見證下，漢吉股份有限公司董事長周達燊與熙特爾子公司辰熙精密董事長林聖澤出席戰略合作簽約儀式，正式啟動液化天然氣（LNG）發電設備在地模組化製造合作。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，「全球AI競賽已經進入得電力者，得算力的新時代！」隨著AIDC用電需求急遽攀升，全球供電規則也正加速改寫。從美國、歐洲到台灣，各國政策陸續強化大型用電戶的能源自主與供電韌性要求，顯示AIDC不能再單純仰賴公共電網，更需具備自主供電、儲能調度與備援能力，而這次將布局延伸至發電端，一舉打通從電力源頭到AI伺服器機櫃的完整電力架構。

據悉，本次能源周，熙特爾重磅呈現從發電端到AI伺服器的完整電力系統整合能力，包括整合電網、燃氣發電與大型儲能系統（BESS）的中央配電架構、AC 480V交流與 DC 800V 高壓直流電力系統、2N 雙路備援設計，以及自主研發的 EMS能源管理系統。此外，5.5kW、12kW 及 22kW 三款電池備援單元（BBU）也首度亮相，將技術布局從大型儲能延伸至 AI 伺服器關鍵電力應用，進一步搶攻 AI伺服器電力供應鏈商機。從發電、配電、儲能、備援到智慧調度，展現熙特爾在 AI 能源基礎建設的整合實力。