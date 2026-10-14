台達電強攻氫能 攜手大台北瓦斯建首座國產SOFC案場

台達電積極發展氫能，旗下固態氧化物燃料電池（SOFC）落地應用取得重大進展，台達電氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭今天表示，台達電已和大台北瓦斯簽約合作，將打造首座台製的550kW SOFC案場。

蔡文蔭今天出席台灣國際智慧能源週活動，他表示，AI應用快速發展推升用電量激增，傳統電網建置周期長，至少需要5年以上，短時間難以滿足AI龐大的電力需求，而SOFC可快速部署，擺脫電網冗長建置時程。且氫能發電的發電效率可高達60%，並具有低碳排、高穩定等優勢，是未來重要的電力解方。

台達電積極投入氫能布局，台南2廠預計2026年底進入試量產，接著將在桃園觀音打造正式的SOFC電堆與系統生產製造基地，預計2028年正式量產。

而在應用端，蔡文蔭透露台達電剛與新光集團旗下的大台北瓦斯簽約合作，將共同建置550kW的SOFC案場，這將是台灣首座國產550kW SOFC案場進入實際應用場域，具指標性。

台達電參加今年能源週活動，以「韌性能源，驅動AI未來」為題，聚焦AI工廠、高密度運算與智慧製造需求，面對電力來源、用電韌性與效率等挑戰。

台達電能源基礎設施事業群總經理趙華春今天表示，AI算力快速擴張，正重新定義企業對能源基礎設施的需求，微電網可協調電網、自主發電、儲能與負載，使能源供應與用電需求即時匹配。而在微電網架構中，SOFC提供穩定、低碳的現地自主發電，可與既有電網、儲能系統及其他能源設備整合，降低場域對單一電力來源的依賴，形成更具彈性的能源供應架構。

另外針對新一代供電架構，台達電今天也首度亮相預製型的SST直流電力解決方案，除整合DC/DC轉換器與控制系統，減少供電架構的電力轉換，更透過模組化設計，可縮短50%的現場部署時間。