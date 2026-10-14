博通總裁陳福陽憂AI缺資金 童子賢淡定看：只是跳水前先蹲一下

博通（Broadcom）總裁兼執行長陳福陽日前表示，取得資金如今已成為AI成長的最大限制。對此，和碩（4938）董事長童子賢14日回應，AI還在基礎建設階段，所以要投入非常高比例的基礎建設資金。他形容，AI基礎建設缺資金就跟2000年網路泡沫時一樣，都是「花式跳水前先蹲一下」，只是短暫現象、並不擔心。

童子賢指出，以前台灣開玩笑說「五缺」（缺水、電、工、人才、土地），現在全世界也變成什麼都缺，最後就缺資金。

童子賢表示，目前的情景是這樣，AI還在基礎建設階段，所以要投入非常高比例的基礎建設資金，資金規模相當龐大，「可能是超越當年網路時代的基礎建設資金。」

童子賢形容，AI基礎建設缺資金就跟2000年網路泡沫時一樣，都是「花式跳水前先蹲一下」、接著就做出高分的漂亮姿勢入水，他認為都是短暫的現象。

童子賢說，期待AI在工業上提高生產力，服務業上提高效率，以後無論是個人的教育學習、醫療，還是公家領域都會應用到。而為了追求效率及生產力的提高，必須先買機器，先做基礎建設。

此事緣起於陳福陽12日在新加坡一場論壇上表示，取得資金如今已成為AI成長的最大限制。隨著建置與擴充AI系統的成本逐年攀升，籌措資金正變得比取得晶片更困難。