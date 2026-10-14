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集邦：明年CSP資本支出突破1.5兆美元 AI伺服器產值增逾九成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

研調機構集邦14日上修全球前九大雲端服務供應商（CSP）投資預估，2027年資本支出總額可望突破1.5兆美元，年增幅由原估50%提高至60%。隨AI伺服器出貨成長、關鍵零組件漲價，明年AI伺服器產值預估將年增逾90%，逼近9,200億美元。

集邦指出，九大CSP包括Google、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文，以及字節跳動、騰訊、阿里巴巴與百度。預估今年資本支出合計超過9,570億美元，年增106%，今、明兩年投資規模均優於先前預期。

此次上修明年資本支出，主要反映伺服器整機價格上漲、零組件缺貨推升報價，以及部分供應商要求客戶預付款項以確保供貨，使CSP須提前支出現金。換言之，投資金額增加，除了需求擴張，也包含採購成本及付款時點變化。

需求方面，除大型CSP持續擴建，特斯拉、CoreWeave等業者也積極採購AI伺服器。集邦預估，今年全球AI伺服器出貨量將年增32.2%；明年在新興雲端業者、主權AI專案，以及大型語言模型業者推出新模型與應用服務帶動下，出貨年增幅將擴大至近36%。

集邦預期，明年終端客戶訂單將以輝達（NVIDIA）GB300、VR200及超微（AMD）Helios系列等整櫃式方案為主。由於記憶體等關鍵零組件供應吃緊、價格攀升，新世代AI伺服器機櫃平均售價也將走高，帶動量價齊揚。

今年AI伺服器產值預估約4,790億美元，占整體伺服器產值近75%；明年將升至近9,200億美元，占比進一步提高至約81%，並推升整體伺服器產值首度跨越1兆美元。

伺服器 資本支出 微軟

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