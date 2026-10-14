潘文淵新書回顧台灣半導體起點 記錄引進積體電路技術歷程

今年適逢台灣引進積體電路技術50周年及潘文淵文教基金會成立30周年，基金會14日在孫運璿科技人文紀念館舉辦《潘文淵——孕育台灣半導體產業的先行者》新書發表會，由文史作家吳淑敏撰寫，透過書信、官方檔案與相關人士訪談，回顧潘文淵推動台灣發展積體電路產業的歷程。

基金會董事長史欽泰表示，1970年代台灣面臨外交困境、石油危機與經濟發展瓶頸，極需尋找產業轉型方向。旅美專家潘文淵建議政府投入積體電路自主研發與產業化，促使台灣從勞力密集產業轉向技術密集產業。當時在潘文淵與時任經濟部長孫運璿、行政院秘書長費驊及電信總局局長方賢齊等人的合作下，計畫得以啟動。

潘文淵在美國籌組技術顧問委員會（TAC），邀集旅美科技專家義務協助台灣，從規劃發展藍圖、尋找合作對象，到研擬招標文件及合約談判，歷時兩年往返台美，最後為台灣找到技術合作對象RCA公司。計畫啟動後，他仍持續為台灣新科技領域提供建議及人脈資源。早在1966年，他也發起近代工程技術討論會，定期邀請海外專家來台交流。

基金會執行長羅達賢表示，基金會委託吳淑敏撰寫新書，希望記錄台灣積體電路產業的起源，也呈現潘文淵的使命感與創新精神。書中梳理當年產業政策的討論與推動過程，描寫潘文淵如何在不同意見及現實限制下，履行對朋友與國家的承諾。

吳淑敏表示，從文獻中可看出台灣半導體產業起步並不容易。面對艱鉅工作，潘文淵曾說：「我對孫（運璿）先生做了承諾。」她指出，這句話呈現潘文淵長年奔走台美、投入台灣科技發展的信念。

史欽泰說，台灣半導體產業今日在全球科技發展中占有重要地位，起步來自少數人的遠見，也仰賴世代接續努力。基金會1996年成立，盼延續潘文淵相信年輕人、推動產業創新的精神，支持下一代追求創新。