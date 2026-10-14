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松機遷移、改建AI園區？童子賢：首都應有中小機場 建在淡海更好

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

台北市長蔣萬安近日提出松山機場遷移，打造AI產業園區想法，對此和碩（4938）董事長童子賢14日指出，自己不贊成把松山機場遷走，他舉日本東京及韓國首爾為例，強調首都應該要有一個中小型的機場。若真要建AI園區，他則主張建在淡海新市鎮。

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針對松山機場遷移構想，童子賢表示，自己沒有在關注，因為太忙了，因為「秋天」出貨很忙，不太關注兩個候選人中間的交鋒。

童子賢認為，台灣民主社會選舉就好像辦喜事一樣，熱熱鬧鬧的，也像辦球賽，熱鬧之外，激烈競爭沒關係，但大家要保持運動家的精神。

童子賢坦言，自己不贊成把松山機場遷走。第一、重要的首都應該要有一個中小型的航空交通基地。韓國跟日本這十年都是在擴建首爾跟東京的首都機場，像日本東京有羽田機場，羽田機場有一點像松山機場。

他說，東京也有一個較遠的大型成田機場，成田機場就有點像桃園機場。過去十年日本不是在收縮以前機場、而是在擴建，因為區域合作的崛起，讓日本跟亞洲各國聯絡變得非常重要。

童子賢舉例，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的飛機如果停在松山機場，那他到北士科園區會近很多。「但如果是停在桃園機場，還要進北士科，效率就會低很多。」

童子賢指出，韓國也不例外，韓國的金浦機場也在擴建，該機場是附屬於首爾鄰近的機場，有別於比較遠的仁川機場。

童子賢呼籲，大台北地區如果要建AI園區，自己主張建在淡海新市鎮。因為核二如果可以重啟，附近的供電會很方便。

其次，童子賢表示，關渡大橋以外，現在淡江大橋也落成了，已經打通了一個重要的交通線。而正在建的輕軌跟紅樹林及竹圍附近，本來有交通瓶頸，現在正在建高架橋，高架道路也可以打通。一旦打通之後，淡海新市鎮的工業區就可以連結到關渡。

童子賢認為，淡海新市鎮連結北士科、關渡園區，最後區域的重要交通動線由松山機場來支援，這是一個非常理想的規劃。

童子賢強調，「台北已經太擁擠了，不要把松山機場又變成一大堆的建築，這只會帶來更擁擠的人口。」

2026九合一選舉 童子賢 松山機場 和碩 蔣萬安

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