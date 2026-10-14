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群聯搶攻企業AI商機 潘建成：地端 AI 就像買房子

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

群聯（8299）創辦人暨執行長潘健成表示，AI應用加速落地，運算瓶頸不僅是算力，更在於記憶體容量不足，快閃記憶體（Flash）可協助提升Token（詞元）產出效率，降低企業導入門檻，且AI代理（AI Agent）帶動使用量攀升，企業將走向雲端與地端分工的混合式AI架構，群聯也將從IC、模組延伸至系統與服務，搶攻企業AI應用商機。

經濟日報14日舉行「2026科技論壇」，以「AI Agent新賽局」為主題，潘健成以「AI龍蝦的世界觀」發表演講，分享群聯導入AI的經驗，以及儲存技術在企業AI發展中扮演的角色。

潘健成指出，儲存是電子科技產品最基本的需求，卻往往因為無所不在而被忽略，因為進入AI時代，記憶體不足將推高應用成本，群聯從儲存技術切入，希望透過Flash協助企業先把AI用起來，不必一開始就投入龐大資金，待使用需求與效益浮現，再逐步擴充設備。

他認為，企業導入AI將如同過去建置伺服器、導入企業資源規劃（ERP）系統，逐漸成為必要投資，像是中小企業初期可使用雲端服務，可是隨著人數、應用與Token消耗增加，長期租用與自行建置的成本差異就會浮現，帶動AI伺服器進駐企業辦公室。

「雲端AI就像住飯店，地端AI就像買房子。」潘健成比喻，企業仍需借重雲端的高階能力，但日常大量、重複性的事務，可交由地端處理。當部分工作已能在內部完成，就移回地端，雲端則持續支援企業尚無法自行處理的任務，透過混合架構兼顧效能與成本。

群聯內部已看到相關效益，潘健成透露，公司從少量AI伺服器起步，由內部團隊開發、使用並修正服務，先挑容易執行的題目，累積成果後再擴大，他以驗證工作為例，原本需要3小時的紀錄分析，透過AI協助可縮短至半小時，讓工程師將時間投入其他工作。

群聯 買房 算力

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