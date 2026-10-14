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馬斯克擬自建晶圓廠 楊應超：中短期對台積電無影響

中央社／ 台北14日電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉執行長馬斯克傳出有意打造Terafab巨型晶圓廠，前外資知名分析師、現任科克蘭資本董事長楊應超今天受訪時直言，做晶圓廠難度極高，連晶圓代工龍頭台積電建廠都需要好幾年時間，馬斯克蓋廠成真也是5到10年後的事，中短期對台積電完全沒有影響。

不過若從長期來看，楊應超對馬斯克蓋廠很有信心，他表示，因為歷經疫情晶片荒與美中貿易戰，美系企業高度希望供應鏈從頭到尾垂直整合；台積電若能以廠房分租（sublease）或技術顧問的形式參與，反而能藉此更了解競爭對手英特爾（Intel）的動態。

楊應超今天出席論壇接受媒體採訪，針對市場關注馬斯克（Elon Musk）跨足半導體製造一事指出，過去許多跨國大企業想跨入晶圓製造都做不起來，包括他早年任職的IBM半導體部門，最終也是賣給格芯（GlobalFoundries）。

不過，他也肯定馬斯克從特斯拉（Tesla）到SpaceX的執行力非常強，且因為歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間車用晶片短缺，加上美中貿易戰升溫，讓美系企業對「供應鏈垂直整合」產生極大共識，希望晶片從IC設計、製造到封裝都能一手包辦。

談到馬斯克蓋廠對台積電的威脅，楊應超認為，中短期完全不必擔憂；馬斯克初期規劃先以約30億美元（約新台幣966億元）打造試驗性晶圓廠，主要合作夥伴仍會鎖定英特爾等美商，因為美國還是希望由本國企業主導。

對於台積電未來的可能角色，楊應超認為，若如馬斯克所言採「分租」模式釋出空間，讓台積電提供技術諮詢或進駐，對台積電其實是好事，「因為英特爾遲早會變成台積電的競爭者，短期上不可能，5年、10年很難講，台積電能跟英特爾近一點也不是壞事情，互相知道彼此一些訊息」。

晶圓廠 台積電 馬斯克

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