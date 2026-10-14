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研調：2027年 CSP 資本支出總額破1.5兆美元 AI 伺服器產值年增90%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce最新AI server產業研究，在超大型雲端服務供應商（CSP）擴大投資server及AI基礎設施的情況下，預計2026年全球前九大CSP資本支出總額將逾9,570億美元，年增幅達106%；2027年則有望突破1.5兆美元，年增幅為60%，皆優於先前預期。

TrendForce表示，九大CSP包含Google、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle，以及ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu。此次將九大業者2027年資本支出總額從年增50%上調至60%，主要為反映三項因素：第一，預期server整機價格上漲；第二，零組件缺貨導致相關報價提高；第三是部分零組件供應商要求客戶預付款項以確保供貨，CSP因此需提早支出現金。

在CSP投資力道不減的情況下，AI server拉貨需求同步增溫。除了超大型CSP，Tesla、CoreWeave等Tier-2資料中心業者近期亦持續購置AI server。考量整體需求強勁成長，TrendForce最新預估2026年AI server出貨年增幅為32.2%。展望2027年，AI市場仍由超大型CSP驅動，加上Neocloud、主權型AI專案，以及大型語言模型業者推陳出新AI模型、應用服務，進一步增添拉貨力道，預料AI server出貨量將再年增近36%。

從產值的角度分析，AI server憑藉高單價和穩健出貨表現，預計2026年將創造約4,790億美元產值，在整體server（含通用server、AI server）約6,392億美元的產值中，占比接近75%。

2027年終端客戶訂單將以NVIDIA（輝達）GB300、VR200以及AMD（超微）Helios系列等整櫃式方案為主，由於以記憶體為首的關鍵零組件短缺、價格攀升，新世代AI server機櫃的平均銷售單價水漲船高，預估明年除了整體server產值將首度跨越1兆美元，AI server產值也將躍升至近9,200億美元，年成長幅度超越90%，於整體server產值的比重提高至81%左右。

伺服器 資本支出 Amazon

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