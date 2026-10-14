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大同：AI機櫃建置與台電標案回流 看好明年營收成長

中央社／ 台北14日電

大同公司總經理張松鑌今天表示，因應AI資料中心龐大需求，先前發布新產品TTG AIDC CUBE機櫃，僅須180天便可提供從電網到算力的AI機櫃建置服務，加上原遭台電喊停的公共工程標案透過新成立子公司承接，已回流3成，明年營收可望大幅成長。

「2026台灣國際智慧能源週」今天登場，張松鑌指出，以深耕多年的電力技術為核心，整合AI資料中心、智慧電網、智慧製造及能源管理，從電力設備供應商邁向「能源基礎建設整合者」，搶攻AI與能源轉型商機。

張松鑌說明，將發揮大同在電力市場的優勢，爭取國內外客戶，也會和統包工程公司（EPC）合作，提供一條龍的電力設備及AI資料中心建置服務。

他表示，台電公共工程標案一向是重要營收來源，目前透過子公司重新投標，馬達相關產品率先出貨，後續將隨子公司通過各項產品認證及台電開標，逐步提高對營收的貢獻。

北美市場部分，他指出，因應當地的電力設備需求，銷往當地的變壓器為500Kv，遠高於台灣使用的345Kv，未來不排除進一步到北美、東南亞布局。

大同解釋，雖然國內已有不同業者提供AI資料中心使用機櫃服務，但大同是首家確實組裝成完整AI資料中心機櫃展售的業者。

張松鑌指出，AI快速發展帶動資料中心龐大用電需求，穩定供電、能源效率及智慧管理已成為產業競爭關鍵。大同具備從發電、變電、輸電到配電的完整技術基礎，未來將進一步整合集團資源，從設備製造延伸至系統整合與智慧能源管理，提供一站式解決方案。

大同日前發表的TTG AIDC CUBE模組化AI資料中心，整合電力、冷卻、算力與智慧監控，提出最快180天快速部署方案，可依客戶需求彈性擴充；目前已有客戶積極接洽，持續拓展AI基礎建設商機。

大同強調，同步整合關係企業天宇工業能源技術，天宇此次展出AIDC智慧電網、大型儲能系統（BESS）及家用儲能3大方案。其中，天宇AIDC UPS業務已切入大同AIDC供應鏈，強化集團從電網、儲能到AI算力的整合能力。

大同 標案 營收

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