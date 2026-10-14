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卓揆：台灣經濟再創高峰 須加速 AI 導入公私部門 推動百工百業智慧化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰14日出席「115年國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期聯合結訓典禮」表示，台灣正處於半導體高科技發展浪潮中，未來應透過產業橫向合作及供應鏈垂直整合，再創經濟高峰；面對AI時代，台灣應從傳統代工進一步邁向智慧應用，加快AI導入公私部門及民眾日常生活的腳步，推動百工百業善用AI，朝人工智慧島目標邁進。

卓榮泰表示，恭喜參訓學員順利完成培訓，期盼學員除了累積個人專業知識與經驗，也能建立長期且可靠的工作夥伴關係，將共同學習成果帶回工作崗位，透過跨機關合作與經驗交流，提升政府效能、帶動國家發展。

卓榮泰指出，回顧台灣發展歷程，從早期農業社會、輕工業時代，到逐步發展電子產業及晶圓代工，台灣靠著國人刻苦努力、攜手合作，一步步克服外界對台灣產品品質、工業能力及經濟前景的質疑，讓「Made in Taiwan」逐漸成為國際肯定的品牌。

他表示，教育是台灣發展的重要環節，隨著國民教育、高中教育及技職教育逐步延伸，國人知識與專業能力持續提升，使台灣得以把握2000年後國際經濟局勢轉變的契機。從電腦、筆記型電腦興起，到代工產業帶動電子產業發展，台灣逐步提升製造品質與技術能力，並以深厚的知識及技術基礎，承接晶圓代工產業發展契機，完成產業轉型，獲得國際肯定。

卓榮泰強調，台灣未來應透過國人共同努力、產業橫向合作及供應鏈垂直整合，再創經濟高峰，打造更具競爭力的經濟發展生態系。他也形容，公務人員是支撐社會平穩發展的「隱形國家英雄」，透過穩定執行政策、引導國家方向，並與民間產業共同改善勞資關係、提升勞工權益及全民生活福利。

卓榮泰指出，從早期十大建設、科學園區規劃，到近年的「AI新十大建設」，政府持續推動重大公共建設，包括淡江大橋、桃園機場第三航廈及離岸風電等，不僅展現國家建設成果，也為產業發展奠定基礎。

他表示，面對AI時代，台灣應從傳統代工進一步邁向智慧應用，推動百工百業善用AI，打造全民智慧生活圈。台灣在高科技製造方面已有良好基礎，未來仍須加快AI導入公私部門及民眾日常生活的腳步，並強化軟體、設計與應用能力，提升整體國際競爭力。

在政府服務方面，卓榮泰表示，未來政府導入AI，除了提升行政效率，更要推動公共服務從民眾被動申請，轉向政府主動提供協助，並透過資料治理與資料開放，以個人需求為中心，讓民眾更便捷地取得所需資訊及服務，進一步協助個人生活與產業發展。同時，也必須讓高齡者、弱勢族群及不同需求的民眾，都能更容易使用政府服務。

卓榮泰舉例，目前每年5月報稅季，民眾透過手機認證及網路即可完成報稅；政府推出的運動幣、健康幣及文化幣等政策，也導入手機APP，讓民眾透過手機使用公共服務，有效縮小數位落差。

卓榮泰表示，台灣過去曾面臨國家安全、產業發展及經濟前景受到國際質疑的挑戰，但經由產業界、勞工及公務體系共同努力，已逐步將外界的問號轉化為驚嘆號，獲得國際肯定。未來政府將持續深化跨機關合作，強化與民間及產業界的連結，推動產業轉型升級，並持續提升全民福利照顧。

他指出，今年已推動八大生活補助調升，包括國民年金及老農津貼等，並依總統指示規劃發放「AI紅利全民共享 普發現金1萬元」，讓經濟發展成果由全民共享；同時積極提升經濟表現、維護國家主權與安全，透過國際合作爭取更多支持。

卓榮泰進一步指出，本次研習課程涵蓋無人機反制、地熱能源、農業氣候韌性及多元長照等議題，並赴波蘭、德國及奧地利，針對AI、淨零轉型及社會韌性進行參訪交流，讓學員拓展國際視野、汲取各國經驗。

卓榮泰表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2026年世界競爭力排名，台灣名列全球第四，期盼公務同仁持續精進專業、提升政府效能，協力推動國家發展，讓台灣經濟再創佳績。

最後，卓榮泰勉勵結訓學員，公務體系的穩定與執行力，是確保國家政策順利推動的重要基礎，期盼大家持續精進專業能力、深化交流合作，將研習所學落實於政策推動與行政實務，促進經濟發展、提升民生福祉，並為國家發展及安全做出更多貢獻。

百工百業 卓揆 卓榮泰

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