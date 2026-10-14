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出席總統盃黑客松 蕭美琴：應確保 AI 帶來進步而非風險

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君出席「2026總統盃黑客松」工作坊。圖／總統府提供
副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君出席「2026總統盃黑客松」工作坊。圖／總統府提供

副總統蕭美琴14日出席「2026總統盃黑客松」工作坊。她表示，政府推動兩大政策方向，「智慧國家2.0」涉及各部會在各自業務上發掘問題，並運用智慧科技解決問題；另在「AI新十大建設」大架構底下，推動全民智慧生活圈、百工百業多元應用導入等，這也是黑客松具體落實的內涵。

蕭美琴指出，黑客松展現政府持續推動及鼓勵的兩大精神元素。

第一，跨域協作，每個團隊都有跨越不同專業領域及背景的參與者，有跨機構的產官學合作，其中也包括中央及地方政府，大家走出原有的工作崗位、超越本位，透過協作共同面對及解決問題。

第二，現在正處於科技發展的關鍵時刻，台灣過去憑藉硬體實力，在世界科技供應鏈中扮演關鍵角色，但在此關鍵時刻，國際間也開始出現新的辯論，包括AI是否能持續促進人類進步，或可能使世界走向末日等議題，類此議題也反映在各國政策的推動方向。

她強調，大型語言模型數據公司也正在思考，未來應由政府透過政策主導規劃與管理，或是由企業自律管控相關風險，以確保AI及科技帶來的是進步而非風險。

蕭美琴認為，科技發展的進步與風險並存，關鍵在於要確保機會及進步大於風險，這正是政府的目標。國際AI大型語言模型公司Anthropic創辦人曾以「Machines of Loving Grace」，也就是「充滿愛與恩典的機器」，形容AI的發展。

她相信這是很重要的精神，要學會將機器、科學導入每天工作、生活中所看見的問題，讓社會真正充滿愛與恩典，這也是政府持續推動「智慧國家」及「AI新十大建設」兩大政策方向的終極目標。

蕭美琴表示，傳統政府機關與科技界最大的不同，在於科技界相對有實驗及容錯的空間，而政府機關的容錯空間較為有限。但如果不能容錯，要如何持續找到創新的空間。

她提到，黑客松就是大家的沙盒，讓大家在學習及實驗中改正、修正，再提出新的創意並持續改進，同時保有相對的容錯空間。這樣的容錯空間在任何的科技實驗精神中是必然存在的，期盼大家能夠在黑客松的框架下盡情發揮，提出新的想法。

蕭美琴說，今天入選的20組團隊都有非常精彩的題目，且也有特定目標問題尚未解決，也許今天所提出的原始構想未必是最後最完整的答案，過程中仍持續修正，盼共同加油，讓黑客松的精神持續擴大到各個應用面，並落實在政府治理當中。

她感謝行政院副院長鄭麗君帶領各部會組成「資料長聯盟」。資料治理的積極面是如何將台灣主權相關可用資料釋出，讓政府或民間單位都能擴大應用；風險管理面則是確保國人隱私或資料安全都在可控範圍之內。這是非常重要的一步，也將成為政府推動智慧治理及數據應用的重要基礎。

蕭美琴 黑客松 風險

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