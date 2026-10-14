宏碁泰國個人電腦市占率稱冠

宏碁（2353）於泰國市場持續展現強勁競爭力。根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於2026年累計前八個月市占率以26.2%居冠，較去年同期成長16%，8月亦以25.9%市占率榮登第一。其中，電競筆記型電腦市場表現尤為亮眼，8月以27.5%市占率位居第一，年成長達19.6%，不僅為成長幅度最高的電腦品牌，更在整體市場年減7.2%的情況下逆勢成長，展現強勁動能。

除了市場表現亮眼外，宏碁泰國近期再度獲得雇主品牌肯定，連續第二年獲泰國知名求職與雇主評價平台Topgun 評選為「Dream Company（夢想企業）」，並榮獲最高等級認證。未來，宏碁將持續以多元的產品線深耕泰國市場，以創新科技滿足當地市場的需求，並透過優質職場環境，進一步強化企業競爭力與品牌形象。