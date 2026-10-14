陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

為推動前瞻醫療科技發展，強化癌症精準治療與醫學影像研究，國立陽明交通大學與禾榮科（7799）14日於博愛校區舉行「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」動土典禮，由陽明交大校長林奇宏與禾榮科技董事長、同時也是校友的許金榮共同主持，宣告雙方攜手打造前瞻醫療科技研究基地。

中心規劃於博愛校區竹銘醫院旁，將興建地上一層、地下二層，總面積約3,073平方公尺的新館舍。中心專為硼中子捕獲治療（BNCT）及超高磁場磁振造影系統（7T MRI）的設備需求量身打造，提供BNCT設備建置及操作訓練所需空間，未來將是竹銘醫院提供高階精準診斷的核心基地。

陽明交大長期深耕生醫科技、醫學影像及跨領域研究，近年積極推動前瞻醫療技術的研發與轉譯應用。此次合作，將結合陽明交大在醫學研究、臨床應用及人才培育方面的優勢，以及禾榮科技在先進醫療技術與設備建置方面的專業，共同推動中心建置，促進學術研究與產業技術的整合。

硼中子捕獲治療是一種結合含硼藥物與中子照射的放射治療技術，透過含硼藥物在腫瘤組織中的選擇性累積，再以中子照射產生局部放射效應，達到破壞癌細胞的目的，近年受到癌症治療研究領域高度關注。此次禾榮科技投入資源支持中心建置，不僅展現企業推動創新醫療技術的決心，也為學術研究與臨床應用搭建合作橋梁。

未來，中心將逐步整合硼中子捕獲治療、醫學影像、臨床研究及轉譯醫學等資源，建立跨領域醫療科技研究平台，促進技術研發、人才培育及臨床應用，為臺灣精準醫療與癌症治療研究注入新動能。

此次合作也是陽明交大推動「博愛校區風華再現」計畫的重要里程碑。博愛校區是交大的重要發源地，也是臺灣半導體科技發展的起點。近年校方透過書田館改造、竹銘醫院興建及老舊宿舍更新，逐步推動校區轉型。未來將結合臨床醫療、科學研究與工程技術，打造醫療、研究及教學緊密整合的創新基地，延續博愛校區培育科技人才的使命，成為推動臺灣生醫科技與跨域創新的重要據點。