智原推出聯電14奈米 MIPI C/D Combo PHY IP 助力智慧感測創新

ASIC設計服務暨IP廠智原（3035）宣布推出MIPI C/D Combo PHY IP解決方案。該公司表示，這個在聯電14奈米FinFET製程成功通過矽驗證的IP可為視覺AI、機器視覺、智慧影像及其他需要高效能鏡頭與感測器的先進系統單晶片應用，提供具有高成本效益的高速連接解決方案。

智原指出，為滿足市場對智慧感應用測日益增長的需求，該公司進一步擴展其在聯電14奈米 FinFET平台的MIPI C/D Combo PHY IP產品組合。這次新推出的IP同時支援MIPI C-PHY v2.0，提供可彈性擴充的配置，以滿足多元的頻寬需求。透過在兩種協定間共用腳位、數位邏輯、I/O緩衝區等，這個Combo PHY架構縮減超過30%的IP晶粒面積，同時簡化高速資料傳輸所需的PCB布局與電路板設計。

智原營運長林世欽提到，邊緣AI與車用智慧感測帶動市場對高效能、低功耗影像傳輸連接技術的需求。智原已通過矽驗證的MIPI C/D Combo PHY IP 具備更高的彈性與功耗效率，可支援新一代智慧感測方案。結合完整的聯電IP產品組合、基於Arm架構的系統單晶片整合能力，及ASIC專業技術，智原能有效協助客戶簡化系統開發、減少測試工作與風險，並加速產品上市時程。