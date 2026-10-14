遷松山機場打造台北AI園區？林宜敬：市中心不適合蓋算力中心

台北市長蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，整合機場及周邊共300公頃腹地，打造成台北人工智慧（AI）園區。數發部長林宜敬今天表示，市中心地段較不會用於蓋工廠或AI算力中心，較可能吸引跨國企業總部進駐；至於AI算力中心，彰濱或高雄亞灣較適合設置，數發部都有相關規劃。

立法院交通委員會今天邀數發部部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷詢問，蔣萬安日前提出遷移松山機場、打造AI產業聚落的構想，數發部對此有何看法。

林宜敬指出，AI產業聚落可分為硬體、軟體、IC設計及企業總部，「全世界沒有人把工廠開在市區精華地帶」，其中最有可能的是企業總部。

洪孟楷追問，輝達已確定落腳北士科，是否可以爭取其他跨國高科技AI企業總部進駐台北。林宜敬回應，輝達於北士科的基地面積約3.89公頃，松山機場的總面積約200公頃，換言之，松山機場這塊地可以容納50個像輝達這樣規模的企業總部，「台北市政府應該努力招商，找到更多像輝達這樣規模的企業」。

洪孟楷質疑，中央應該要跟地方政府一起努力。林宜敬表示，涉及國土規劃須審慎評估，以理性角度分析，「台灣絕對需要算力中心，但算力中心需不需要建在松山機場這個市中心最精華的地段？我認為不適合」。他指出，AI算力中心適合設在彰濱、高雄亞灣，而且這些部分數發部都有規劃。

至於人工智慧基本法通過後，各部會作用法的訂定進度，數發部數位策略司司長蔡壽洤說明，數發部正與各部會協調中，預計明年6月提出首輪法規調適結果。林宜敬補充，美國與歐盟對AI管制的態度不同，台灣制定相關法律時，須在加快法規調適與避免過早劃死紅線、限制產業發展之間取得平衡，目標為金管會與衛福部等部會優先推進。