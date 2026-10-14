快訊

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被綠委噹

聽新聞
0:00 / 0:00

遷松山機場打造台北AI園區？林宜敬：市中心不適合蓋算力中心

中央社／ 記者趙敏雅台北14日電

台北市長蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，整合機場及周邊共300公頃腹地，打造成台北人工智慧（AI）園區。數發部長林宜敬今天表示，市中心地段較不會用於蓋工廠或AI算力中心，較可能吸引跨國企業總部進駐；至於AI算力中心，彰濱或高雄亞灣較適合設置，數發部都有相關規劃。

立法院交通委員會今天邀數發部部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷詢問，蔣萬安日前提出遷移松山機場、打造AI產業聚落的構想，數發部對此有何看法。

林宜敬指出，AI產業聚落可分為硬體、軟體、IC設計及企業總部，「全世界沒有人把工廠開在市區精華地帶」，其中最有可能的是企業總部。

洪孟楷追問，輝達已確定落腳北士科，是否可以爭取其他跨國高科技AI企業總部進駐台北。林宜敬回應，輝達於北士科的基地面積約3.89公頃，松山機場的總面積約200公頃，換言之，松山機場這塊地可以容納50個像輝達這樣規模的企業總部，「台北市政府應該努力招商，找到更多像輝達這樣規模的企業」。

洪孟楷質疑，中央應該要跟地方政府一起努力。林宜敬表示，涉及國土規劃須審慎評估，以理性角度分析，「台灣絕對需要算力中心，但算力中心需不需要建在松山機場這個市中心最精華的地段？我認為不適合」。他指出，AI算力中心適合設在彰濱、高雄亞灣，而且這些部分數發部都有規劃。

至於人工智慧基本法通過後，各部會作用法的訂定進度，數發部數位策略司司長蔡壽洤說明，數發部正與各部會協調中，預計明年6月提出首輪法規調適結果。林宜敬補充，美國與歐盟對AI管制的態度不同，台灣制定相關法律時，須在加快法規調適與避免過早劃死紅線、限制產業發展之間取得平衡，目標為金管會與衛福部等部會優先推進。

林宜敬 松山機場 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松山機場打造AI園區 林宜敬：這塊土地適合做跨國企業總部

AI 園區落腳松山機場可行？ 林宜敬：台北市應該努力招商

松機遷建議題 交通部：國內線樞紐宜審慎衡酌

談松機遷建議題 顧立雄：屬國防韌性一環應審慎評估

相關新聞

台積電明年資本支出上看900億美元！估3奈米產能利用率衝破120%

台積電（2330）加快擴產，可望帶動營運成長，也讓股價有機會上漲。高盛與瑞銀已分別將台積電明（2027） 年資本支出預估上調至850億和900億美元，均高於市場共識的約750億美元。

研調：2027年 CSP 資本支出總額破1.5兆美元 AI 伺服器產值年增90%

根據TrendForce最新AI server產業研究，在超大型雲端服務供應商（CSP）擴大投資server及AI基礎設施的情況下，預計2026年全球前九大CSP資本支出總額將逾9,570億美元，年增幅達106%；2027年則有望突破1.5兆美元，年增幅為60%，皆優於先前預期。

宏碁泰國個人電腦市占率稱冠

宏碁（2353）於泰國市場持續展現強勁競爭力。根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦於2026年累計前八個月市占率以26.2%居冠，較去年同期成長16%，8月亦以25.9%市占率榮登第一。其中，電競筆記型電腦市場表現尤為亮眼，8月以27.5%市占率位居第一，年成長達19.6%，不僅為成長幅度最高的電腦品牌，更在整體市場年減7.2%的情況下逆勢成長，展現強勁動能。

陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

為推動前瞻醫療科技發展，強化癌症精準治療與醫學影像研究，國立陽明交通大學與禾榮科（7799）14日於博愛校區舉行「硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心」動土典禮，由陽明交大校長林奇宏與禾榮科技董事長、同時也是校友的許金榮共同主持，宣告雙方攜手打造前瞻醫療科技研究基地。

崇越深化北美布局 下一階段瞄準愛達荷州服務據點

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技積極布局美國市場，今日宣布北美布局下一階段瞄準愛達荷州服務據點。

崇越攜手21家台日韓供應鏈 美國半導體展亮相

因應美國新一波晶片製造擴張浪潮，半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技13日至15日在舊金山莫斯康展覽中心（Moscone Center）南館盛大參與美國國際半導體展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。