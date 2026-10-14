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崇越深化北美布局 下一階段瞄準愛達荷州服務據點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越總裁李正榮表示，崇越深化北美布局，下一階段瞄準愛達荷州服務據點。圖／崇越提供
崇越總裁李正榮表示，崇越深化北美布局，下一階段瞄準愛達荷州服務據點。圖／崇越提供

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技積極布局美國市場，今日宣布北美布局下一階段瞄準愛達荷州服務據點。

崇越表示，面對北美先進邏輯、記憶體與先進封裝產能持續擴張，已在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）及德州達拉斯（Dallas）建立服務據點，持續強化在地技術、工程與供應鏈服務能力。下一階段更將愛達荷州博伊西（Boise）列為北美布局的重要目標，因應國際記憶體大廠美光持續擴大先進記憶體相關投資，評估建立更貼近客戶的在地服務能量，提供技術支援與相關服務，進一步拓展記憶體及先進製程商機。

崇越總裁李正榮表示，亞利桑那州已成為美國先進邏輯與晶圓製造的重要聚落，德州則持續發展AI伺服器及科技製造供應鏈。下一階段，崇越也將布局以次世代記憶體與HBM為發展重點的愛達荷州，逐步擴大北美半導體服務網絡。透過崇越科技整合台、日、韓供應鏈的能力與在地服務平台，持續深化全球供應鏈布局、拓展國際一線客戶合作機會，並進一步掌握AI、先進封裝與資料中心帶來的新市場。

布局 德州 崇越科技

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