崇越攜手21家台日韓供應鏈 美國半導體展亮相

因應美國新一波晶片製造擴張浪潮，半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技13日至15日在舊金山莫斯康展覽中心（Moscone Center）南館盛大參與美國國際半導體展。

崇越今年集結供應商陣容擴增至21家廠商，涵蓋半導體製程材料、檢驗與量測、先進封裝與散熱、設備與自動化系統、關鍵零組件及廠務環境控制等核心領域，串聯從前段晶圓製造、光罩檢驗，到先進封裝、後段檢驗量測及廠務工程，展現崇越科技由材料供應進一步朝向半導體供應鏈整合服務平台與Total Solution Provider發展的布局。

隨著美國全力推進半導體製造本土化，台灣科技業大舉赴美，跨海投資也面臨高昂成本、各地法規及跨文化營運等多重挑戰。崇越科技總裁李正榮提出抱團解方，崇越科技建置供應鏈整合服務平台，提供技術服務、工程支援、在地組裝、倉儲物流等後盾，協助半導體供應鏈加速在美落地。

在前段晶圓製造領域，崇越整合台、日、韓關鍵製程材料與零組件，展出大日商事的光罩載具、信越聚合物的晶圓傳送盒（FOUP）與晶圓出貨盒（FOSB）；關鍵零組件則包括敏盛科技的石英部品、矽電極，以及台灣振鑫的靜電吸盤與FST晶圓感測器，滿足晶圓代工與IDM廠在蝕刻、薄膜沉積等高階製程中，對良率控制與製程精準度的嚴格要求；並展出達興材料應用於微影材料清洗的特用化學品，以及三化電子展示用於擴散製程的高純度特用化學品。濕製程設備端引進三益半導體的單片式晶圓蝕刻機，提升蝕刻均勻度與良率；針對擴散設備維運，則導入 First Exa 的管路清洗設備（Tube Cleaner）以維護反應管潔淨度。

因應先進製程對良率與缺陷控制日益嚴格的要求，崇越進一步將檢驗與量測能力納入完整解決方案。前段導入艾斯邁科技的光罩檢驗技術與設備，強化光罩品質與缺陷管理；以及博士門整合精密環境監控與自動化存儲設備，全面強化製程物料控管與取用效率。後段則結合政美應用的先進封裝檢測與量測設備，支援先進封裝製程的品質管理，串聯前段製程、光罩檢驗至後段封裝檢驗量測，協助客戶提升製程穩定度與良率。