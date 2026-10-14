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元晶於智慧能源周推出全新天辰系列與住宅防眩光產品

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
元晶於智慧能源周推出全新天辰系列與住宅防眩光產品。記者簡永祥／攝影
元晶於智慧能源周推出全新天辰系列與住宅防眩光產品。記者簡永祥／攝影

元晶太陽能參加2026年台灣國際智慧能源週，以大型展示面積融入「東方禪風」的屋頂太陽能示範設計，顯示龍頭廠商的氣勢。新推出天辰系列模組，最高瓦數達到625W，連同旗艦產品「量子系列」與「艾爾發系列」，三大天王產品同步登場，展現持續深耕本土市場的決心。

為滿足CPPA綠電市場客戶需求，元晶今年新推出使用210R新型電池片的天辰系列，用具備競爭力價格提供符合2026年法規，正背面都可達到17級以上抗風能力（5400pa）的產品。

元晶今年展出另一個亮點是外銷日本的艾爾發系列住宅產品，使用全黑小尺寸設計，加上專為住宅設計的防眩光特性，產品已經取得日本JPAC認證並切入日本住宅市場。

在新產品研發方面，元晶展出PIPV（Plug-in PV）即插即用型陽台太陽能，輕量化的模組設計，裝置在陽台上就可以發電。元晶並與工研院綠能所合作開發輕質化太陽能模組，可採用粘貼等輕便安裝方式，無須傳統厚重支架，對屋頂負擔較輕，讓綠色能源應用場景更為靈活。

太陽能業界人士表示，國內近期電子業對綠電需求強勁，使得綠電價格持續看旺。政府也接連推出刺激利多包括：1,000平方公尺（約300坪）以上的建物強制安裝50KW以上太陽光電、經濟部能源署也公告實施「太陽光電汰舊換新機制」等。業界普遍希望在智慧能源週加持之下，產業可望迎來一波復甦安裝潮。

元晶 太陽能 綠電

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