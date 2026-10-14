中科二林園區標準廠房落成 歡迎中小型及新創公司進駐

中科二林園區標準廠房落成啟用，中科管理局局長許茂新表示，標準廠房共有18個單元可供出租，廠房採高度節能及智慧監控設計，適合中小型及新創公司進駐，已有多家廠商洽詢。

許茂新指出，台76線西延段工程預計今年底通車，可大幅縮短園區至國道一號及三號的行車時間，聯外道路便利性提升後，更將提高二林園區競爭力；同時管理局正興建二林園區第一期宿舍，預計2030年上半年啟用，屆時園區居住機能將更加完善，從業人員的生活環境亦將更加便利。

中科二林園區目前已形成高科技、精密機械製造等產業發展聚落，且已引進矽品精密、合晶科技、天工精密、武漢機械、永鉅精密等知名廠商，具有產業群聚優勢，此次新推出標準廠房，非常適合中小規模廠商及新創公司進駐。

許茂新指出，中科園區2025年營業額較2024年成長9.29%。今年園區仍持續穩健發展，截至8月底營業額已達0.89兆元，較去年同期成長26.08%。

國科會副主委蘇振綱表示，二林園區是落實區域產業布局的重要一環，整體招商情況良好，標準廠房一期的啟用，不僅進一步完善園區建設，也將帶動地方產業發展，為中部地區注入新的活力。

中科為滿足多元化產業進駐需求，規劃於二林園區新建標準廠房，廠房採高度節能及智慧監控設計，不僅可降低人工照明及通風成本，提供舒適的工作環境，更能即時掌握消防安全及公用水電用量，符合綠建築及智慧建築規格。

中科管理局表示，標準廠房為地上5層建物地下1層建物，共有18個出租單元，單元規格分為6個150坪單元及12個300坪單元，部分單元之間容許分隔或合併租用，兼具空間使用彈性，以滿足不同產業需求。

150坪單元月租金約13萬至16萬元，300坪單元月租金約13萬至29萬元，歡迎廠商洽詢中科管理局承租，加入中科一起拚經濟。

二林園區標準廠房一期啟用典禮貴賓剪綵。中科管理局／提供