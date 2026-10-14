雷虎攜手密西根州簽 MOU 串聯台灣供應鏈與美國技術瞄準台美國防市場

雷虎科技（8033）14日宣布，在美國陸軍協會年度展會與密西根州經濟發展公司(MEDC)簽署合作備忘錄。雷虎科技規劃結合台灣無人機供應鏈與美國技術及製造資源，推進台美無人系統產業合作。

本次簽署MOU主要延續今年9月密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)率團訪問雷虎科技台中總部的交流成果。10月8日，雷虎科技董事長陳冠如率高階主管團隊回訪密西根州，獲州長魏美桂接見。雙方互訪後，合作已從產業對話，進入製造布局與投資條件的具體評估。

密西根州擁有完整的製造業基礎，以及密西西比河以東最大的聯合訓練場「國家全域作戰中心(NADWC)」。該中心涵蓋Camp Grayling、Alpena戰備訓練中心及相關軍事專用空域，並具備國家級無人機訓練能力。

根據美方公開資訊，該中心每年舉辦的「北方打擊」(Northern Strike)演習為美國規模最大的後備部隊聯合演訓之一，內容涵蓋多軍種跨領域聯合訓練，以及無人機、反無人機與無人水面載具應用。這些條件，使雷虎科技能在美軍實戰化訓練環境中，評估產品驗證、技術交流與在地合作。

雷虎科技表示，將持續與MEDC及供應鏈夥伴評估投資可行性、營運條件與市場需求，逐步形成具體方案，強化台美無人系統供應鏈合作及國際市場競爭力。